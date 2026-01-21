Η Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO) ξεκίνησε τη μερική επανεκκίνηση του αντιδραστήρα Νο. 6 στον πυρηνικό σταθμό Kashiwazaki-Kariwa στην επαρχία Niigata, σηματοδοτώντας την πρώτη επανεκκίνηση του αντιδραστήρα της εταιρείας από την καταστροφή της Φουκουσίμα Daiichi το 2011. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη μακρά και προσεκτική επιστροφή της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια και έρχεται καθώς η χώρα προετοιμάζεται να εφοδιαστεί με ηλεκτρική ενέργεια ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής.

Ο αντιδραστήρας Νο. 6, ο οποίος έχει χωρητικότητα περίπου 1,35 γιγαβάτ, επρόκειτο να ξεκινήσει την πυρηνική του αντίδραση αμέσως μετά την έγκριση «δοκιμαστικής χρήσης» που έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας (NRA) της Ιαπωνίας. Η TEPCO σχεδιάζει να αυξήσει την ισχύ του αντιδραστήρα στο περίπου 50% της πλήρους παραγωγής σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας. Έπειτα θα γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας για να γίνουν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις πριν αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγή. Η εταιρεία έχει στόχο να επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Kashiwazaki-Kariwa, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον κόσμο όταν λειτουργούν και οι επτά αντιδραστήρες, με συνολική ισχύ 8,2 γιγαβάτ. Αν και βρίσκεται στις ακτές της Ιαπωνικής Θάλασσας, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει μεταφέρεται στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.

Καθυστερημένη έναρξη μετά από πρόβλημα δοκιμών

Η TEPCO είχε αρχικά προγραμματίσει να επανεκκινήσει τη Μονάδα 6 στις 20 Ιανουαρίου, αλλά ανέβαλε την κίνηση μετά από εντοπισμό δυσλειτουργίας στο σύστημα συναγερμού κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Η εταιρεία δήλωσε ότι χρειάζονταν πρόσθετοι έλεγχοι πριν προχωρήσει. Μετά τους ελέγχους, η Ρυθμιστική Αρχή εξέδωσε την έγκριση δοκιμαστικής χρήσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την TEPCO να αρχίσει να αποσύρει τις ράβδους ελέγχου και να ξεκινήσει την πυρηνική αντίδραση, όπως ανέφερε το Reuters. Η επανεκκίνηση έρχεται μετά από έγκριση που δόθηκε από πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο. Τον Δεκέμβριο, η νομαρχιακή συνέλευση στην επαρχία Niigata υποστήριξε τη συγκατάθεση του κυβερνήτη για την επανεκκίνηση των αντιδραστήρων Νο. 6 και Νο. 7, ένα κρίσιμο βήμα σε μια περιοχή που παρέμεινε σε επιφυλακή μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα. Ο αντιδραστήρας Νο. 7, ωστόσο, δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει παρά αργότερα μέσα στη δεκαετία, καθώς συνεχίζονται οι κατασκευές σε μια επιτόπια εγκατάσταση ασφαλείας που απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο της Ιαπωνίας μετά τη Φουκουσίμα.

Γιατί έχει σημασία η επανεκκίνηση

Η Ιαπωνία έκλεισε και τους 54 πυρηνικούς αντιδραστήρες της μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011 που προκάλεσαν τήξη του πυρηνικού σταθμού στη Φουκουσίμα Νταϊίτσι, τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή από το Τσερνόμπιλ. Πριν από αυτό, η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε περίπου το 30% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Σήμερα, υπάρχουν 33 λειτουργικοί αντιδραστήρες, αλλά μόνο 15 λειτουργούν αυτήν τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του Kashiwazaki-Kariwa. Η πυρηνική ενέργεια παρείχε μόνο το 8,5% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας το έτος 2023. Η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει αυτό το μερίδιο σε περίπου 20% έως το έτος 2040, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την ενεργειακή ασφάλεια και την απαλλαγή από τον άνθρακα, ανέφερε το Reuters. Για την TEPCO, η επανεκκίνηση έχει επίσης οικονομική σημασία. Η εταιρεία κοινής ωφέλειας συνεχίζει να επωμίζεται το τεράστιο κόστος του παροπλισμού της Φουκουσίμα Νταϊίτσι, της αποζημίωσης των πληγέντων κατοίκων και της χρηματοδότησης των προσπαθειών απορρύπανσης.

Σύμφωνα με το Nikkei, η TEPCO εκτιμά ότι η λειτουργία ενός μόνο πυρηνικού αντιδραστήρα θα μπορούσε να βελτιώσει την κερδοφορία της κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 630 εκατομμύρια δολάρια) μειώνοντας τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Το Kashiwazaki-Kariwa λειτούργησε τελευταία φορά το 2011, όταν η καταστροφή της Φουκουσίμα προκάλεσε διακοπές λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο. Το εργοστάσιο έγινε η μεγαλύτερη πυρηνική εγκατάσταση στον κόσμο το 1997, όταν τέθηκε σε λειτουργία ο έβδομος και τελευταίος αντιδραστήρας του, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.