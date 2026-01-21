Επίσημη απάντηση έδωσε η NASA σε θεωρία συνομωσίας που έγινε viral στο διαδίκτυο και υποστήριζε ότι η Γη θα έχανε τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα μέσα στο 2026, προκαλώντας χάος και εκατομμύρια θανάτους.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό που διακινήθηκε ευρέως στα social media, το υποτιθέμενο φαινόμενο θα σημειωνόταν στις 12 Αυγούστου 2026, ενώ η αμερικανική διαστημική υπηρεσία φερόταν να έχει ενεργοποιήσει ένα μυστικό σχέδιο με την ονομασία «Project Anchor» για τον περιορισμό των συνεπειών.

Οι αναρτήσεις έκαναν λόγο για μαζικές πτώσεις ανθρώπων και αντικειμένων κατά την «επανεμφάνιση» της βαρύτητας, με εκτιμήσεις που έφταναν ακόμη και τα 40 εκατομμύρια νεκρούς, καθώς και για δαπάνες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη NASA.

Κατηγορηματική διάψευση

Εκπρόσωπος της NASA, μιλώντας στην ιστοσελίδα ελέγχου γεγονότων Snopes, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γη δεν πρόκειται να χάσει τη βαρύτητά της ούτε το 2026 ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή.

Όπως εξήγησε, η βαρυτική δύναμη της Γης εξαρτάται από τη συνολική της μάζα. Για να «εξαφανιστεί» η βαρύτητα, θα έπρεπε να χαθεί μαζικά ύλη από ολόκληρο το γήινο σύστημα – από τον πυρήνα και τον μανδύα μέχρι τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα – κάτι που δεν συνδέεται με κανένα γνωστό φυσικό φαινόμενο.

Τι ισχύει για τις 12 Αυγούστου 2026

Η ημερομηνία που επικαλούνται οι διαδικτυακές αναρτήσεις δεν σχετίζεται με καμία βαρυτική ανωμαλία. Αντίθετα, στις 12 Αυγούστου 2026 είναι προγραμματισμένη ολική έκλειψη Ηλίου, ένα απόλυτα φυσιολογικό και καλά μελετημένο αστρονομικό φαινόμενο.

Η NASA υπενθυμίζει ότι, αν και η βαρυτική έλξη του Ήλιου και της Σελήνης επηρεάζει τις παλίρροιες, δεν μεταβάλλει τη συνολική βαρυτική δύναμη της Γης. Τα φαινόμενα αυτά είναι πλήρως κατανοητά από την επιστήμη και προβλέπονται με ακρίβεια δεκαετίες νωρίτερα.

Προσοχή στην παρατήρηση της έκλειψης

Σε ό,τι αφορά την έκλειψη, η NASA επισημαίνει ότι η παρατήρηση του Ήλιου χωρίς ειδική προστασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα μάτια. Απαιτούνται ειδικά γυαλιά έκλειψης, ενώ η απευθείας παρατήρηση χωρίς προστασία επιτρέπεται μόνο για ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο.

Η διαστημική υπηρεσία καταλήγει ότι ο ισχυρισμός περί «επτά δευτερολέπτων χωρίς βαρύτητα» δεν έχει καμία επιστημονική βάση και αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα διαδικτυακής παραπληροφόρησης που εκμεταλλεύεται την άγνοια γύρω από βασικές αρχές της φυσικής.