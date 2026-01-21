Αν αναζητάτε μια νέα επαγγελματική ευκαιρία και δεν σας φοβίζει το ακραίο κρύο, μια αγγελία εργασίας από την British Antarctic Survey (BAS) ίσως αποδειχθεί ιδιαίτερα δελεαστική. Ο βρετανικός οργανισμός αναζητά προσωπικό για εργασία στους ερευνητικούς του σταθμούς στην Ανταρκτική, προσφέροντας μισθούς που ξεκινούν από 35.000 ευρώ ετησίως και μηδενικά έξοδα διαβίωσης.

Στη λίστα των διαθέσιμων θέσεων περιλαμβάνονται μάγειρες, υδραυλικοί, ξυλουργοί και μηχανικοί, καθώς και χειριστές μηχανημάτων, αξιωματικοί σκαφών και μετεωρολογικοί παρατηρητές. Παρότι οι οικονομικές απολαβές είναι ελκυστικές, η ζωή στον Νότιο Πόλο μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η ήπειρος της Ανταρκτικής βυθίζεται στο απόλυτο σκοτάδι για έξι μήνες τον χρόνο, ενώ οι κάτοικοι έχουν να αντιμετωπίσουν χιονοθύελλες με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους -89,2 βαθμούς Κελσίου.

«Αν σκεφτείτε τι χρειάζεται για να λειτουργήσει μια κοινότητα, υδραυλικοί, ξυλουργοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι, μάγειρες, υπάρχει μια θέση για όλα αυτά», δήλωσε ο Μάικ Μπράιαν, ο οποίος διαχειρίζεται τις επιχειρησιακές λειτουργίες του Ερευνητικού Σταθμού Ρόθερα. Όπως σημείωσε, «οι άνθρωποι που εργάζονται στους σταθμούς μας είναι απλοί άνθρωποι, που συχνά κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά, απλώς σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο μέρος».

Το πρώτο κύμα αγγελιών έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της BAS και περιλαμβάνει θέσεις όπως χειριστής αγροτικών μηχανημάτων, τεχνικός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ντίζελ, αξιωματικός σκαφών, αξιωματικός καταδύσεων, μετεωρολογικός παρατηρητής και ραδιοτηλεγραφητής, σύμφωνα με την Daily Mail. Παράλληλα, περισσότερες θέσεις αναμένεται να δημοσιευθούν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, μεταξύ των οποίων μάγειρες, επικεφαλής σταθμών και βοηθοί ζωολογικής έρευνας πεδίου.

Τα συμβόλαια έχουν διάρκεια από έξι έως 18 μήνες και χαρακτηρίζονται ως ευέλικτα, ενώ οι αποδοχές ξεκινούν από 35.000 ευρώ ετησίως και συνοδεύονται από πακέτο παροχών. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στην Ανταρκτική δεν υπάρχουν έξοδα διαβίωσης. Όπως εξηγεί η BAS, «η διαμονή, το φαγητό, τα ταξίδια, ο εξειδικευμένος ρουχισμός, τα εργαλεία και η εκπαίδευση παρέχονται εξ ολοκλήρου».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Φιλ Κούλμαν, ξυλουργός στον Ερευνητικό Σταθμό Χάλεϊ VI, ο οποίος εντάχθηκε για πρώτη φορά στο δυναμικό της BAS πριν από έξι χρόνια και έκτοτε επιστρέφει κάθε σεζόν. «Το να είσαι ξυλουργός στην Ανταρκτική απαιτεί προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα. Έχω αποκτήσει δεξιότητες εδώ που τις μετέφερα στον “πραγματικό κόσμο” και έκανα πράγματα που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου δινόταν η ευκαιρία να κάνω», ανέφερε. Όπως τόνισε, «το Χάλεϊ δεν είναι απλώς ένας σταθμός και μια ομάδα, είναι ένα σπίτι και μια οικογένεια και όλοι συνεργαζόμαστε για να κρατήσουμε τον σταθμό και την επιστημονική έρευνα σε λειτουργία, ακόμα και όταν ο καιρός έχει… άλλες ιδέες». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αρχικά σχεδίαζε να μείνει μόνο για μία σεζόν, ωστόσο επέστρεφε κάθε χρόνο τα τελευταία έξι χρόνια και δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα.

Την καθημερινότητα στην Ανταρκτική ίσως είναι δύσκολο να τη φανταστεί κανείς. Ωστόσο, ο TikToker Μάτι Τζόρνταν (@marrykjordan) μοιράζεται συχνά βίντεο από τη ζωή του στον Νότιο Πόλο, δίνοντας και χρήσιμες συμβουλές επιβίωσης. Όπως εξηγεί, το να αφήνει κανείς φαγητό ή ποτά έξω είναι αυστηρά απαγορευτικό, καθώς παγώνουν πλήρως πριν προλάβει κάποιος να τα καταναλώσει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής ένδυσης, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται τουλάχιστον τρία χοντρά στρώματα ρούχων στους -43 βαθμούς Κελσίου και πέντε στρώματα όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους -50. Ο απαραίτητος εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικό μπουφάν για ακραίο ψύχος, δύο ζευγάρια γάντια, σκουφί, μπότες και γυαλιά προστασίας. «Πολλοί ρωτούν αν έχουμε μεγάλα μπουφάν για να μένουμε ζεστοί, αλλά το πιο αποτελεσματικό που μπορείς να κάνεις είναι να φορέσεις σωστά τα στρώματα των ρούχων. Το εσωθερμικό βασικό στρώμα είναι ίσως το πιο σημαντικό. Εμείς φοράμε στρώματα ρούχων από μαλλί μερινό», εξήγησε.

Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ανταρκτική μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες στις σελίδες προσλήψεων της British Antarctic Survey.