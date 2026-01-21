Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ότι αποδέχεται τελικά την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Η είδηση κοινοποιήθηκε επίσημα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο θα αποτελείται από ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, στοχεύει αρχικά στην επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα, ενώ υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί σε άλλες περιοχές όπου καταγράφονται ένοπλες αντιπαραθέσεις και εντάσεις. Η συμμετοχή του Νετανιάχου σηματοδοτεί τη δέσμευση της ισραηλινής κυβέρνησης σε διαβουλεύσεις με διεθνείς ηγέτες για την προώθηση ειρηνευτικών διαδικασιών.

Η ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα αποτελείται από ηγέτες από όλο τον κόσμο».

Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» και το Αζερμπαϊτζάν

Από την πλευρά του και το Αζερμπαϊτζάν αποδέχθηκε την πρόταση του Τραμπ.

«Το Αζερμπαϊτζάν, όπως πάντα, είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά στη διεθνή συνεργασία, την ειρήνη και τη σταθερότητα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Το Αζερμπαϊτζάν βρισκόταν σε πόλεμο με την Αρμενία επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αναφορικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι δύο χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο ειρηνευτική συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ήδη ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, έχει δηλώσει ότι θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε αρχικά σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ωστόσο, το σχέδιο της «χάρτας» του Συμβουλίου που παρουσίασε ο Τραμπ, του δίνει πολύ εκτεταμένες εξουσίες και αποκαλύπτει ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει να έχει ευρύτερη αποστολή συμβάλλοντας στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.