Ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά UFO στην ιστορία, το συμβάν του Δάσους Ρέντλσαμ, επανέρχεται στο προσκήνιο έπειτα από νέες αναφορές που αφορούν έναν Αμερικανό λοχία του στρατού και έναν μυστηριώδη δυαδικό κώδικα που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό. Ο επιτελικός λοχίας Τζιμ Πένιστον υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι εκτέθηκε σε έναν παράξενο κώδικα, έπειτα από άμεση επαφή με ένα προσγειωμένο σκάφος κατά το συμβάν του 1980 στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Πένιστον, ο πλήρης δυαδικός κώδικας που έλαβε εκτεινόταν σε 16 σελίδες γεμάτες με άσσους και μηδενικά. Όταν αποκωδικοποιήθηκε, το μήνυμα ανέφερε: «ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ [ΤΗΣ] ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 8100. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Ή Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ… ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ. ΕΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 8100. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΕΤΡΕΣ. ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ Ή ΧΑΘΕΙΤΕ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ».

To περιστατικό του Ρέντλσαμ

Το περιστατικό του Δάσους Ρέντλσαμ σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1980 κοντά στις αεροπορικές βάσεις RAF Μπέντουοτερς και RAF Γούντμπριτζ στο Σάφολκ, οι οποίες κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου χρησιμοποιούνταν από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πένιστον, τότε αστυνομικός ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη βάση, ανέφερε ότι πλησίασε το αντικείμενο και το εξέτασε από κοντινή απόσταση, περιγράφοντάς το ως τριγωνικό και μεταλλικό, με επιφάνεια που δεν έμοιαζε με κανένα γνωστό αεροσκάφος.

Αργότερα θυμήθηκε: «Το υπολόγισα περίπου στα 2,5 μέτρα σε ύψος και περίπου 2,5 μέτρα σε πλάτος στη βάση. Δεν υπήρχε εμφανές σύστημα προσγείωσης, αλλά φαινόταν σαν να στεκόταν σε σταθερά πόδια. Πλησίασα λίγο περισσότερο… περπάτησα γύρω από το σκάφος και τελικά έφτασα ακριβώς δίπλα του. Παρατήρησα ότι το υλικό του κελύφους έμοιαζε περισσότερο με λείο, αδιαφανές, μαύρο γυαλί».

Συχνά αποκαλούμενο «το Ρόσγουελ της Βρετανίας», το περιστατικό παραμένει μία από τις πιο τεκμηριωμένες και αμφιλεγόμενες υποθέσεις UFO που έχουν καταγραφεί. Την περίοδο εκείνη, πολλοί Αμερικανοί στρατιωτικοί ανέφεραν ότι είδαν παράξενα φώτα να κινούνται μέσα στο δάσος. Σε αντίθεση με τις περισσότερες θεάσεις UFO, οι μάρτυρες δεν μίλησαν για ένα μακρινό αντικείμενο στον ουρανό, αλλά υποστήριξαν ότι το σκάφος προσγειώθηκε.

Αρκετοί ανώτεροι αξιωματικοί κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σε κασέτες ήχου, δημιουργώντας ένα επίσημο αρχείο που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Ένας ακόμη βασικός μάρτυρας, ο τότε υποδιοικητής της βάσης, συνταγματάρχης Τσαρλς Χολτ, περιέγραψε αργότερα το περιστατικό σε ένα υπόμνημα που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα έγγραφα στην ιστορία των UFO.

«Ενώ βρισκόμασταν στο Δάσος Ρέντλσαμ, η ομάδα ασφαλείας μας παρατήρησε ένα φως που έμοιαζε με μεγάλο μάτι, κόκκινου χρώματος, να κινείται μέσα στα δέντρα», έγραψε ο Χολτ. «Ύστερα από λίγα λεπτά, το αντικείμενο αυτό άρχισε να στάζει κάτι που έμοιαζε με λιωμένο μέταλλο».

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα χρόνια αργότερα, όταν ο Πένιστον ισχυρίστηκε ότι η εμπειρία του δεν τελείωσε στο δάσος. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πολύ καιρό μετά το περιστατικό έλαβε, με άγνωστο τρόπο, μια ροή δυαδικού κώδικα που συνδεόταν με το σκάφος. Ο ίδιος παρουσίασε 16 σελίδες γεμάτες με χειρόγραφους άσσους και μηδενικά, υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες μεταδόθηκαν σε αυτόν νοητικά.

Όσοι πιστεύουν την εκδοχή αυτή αναφέρουν ότι, όταν ο δυαδικός κώδικας μεταφράστηκε, προέκυψαν αγγλικές φράσεις όπως «Εξερεύνηση της Ανθρωπότητας» και «Έτος Προέλευσης 8100», καθώς και γεωγραφικές συντεταγμένες που φαίνεται να αντιστοιχούν σε αρχαίους τόπους σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι ερμηνεύουν το περιεχόμενο αυτό ως ένδειξη ότι οι επιβάτες του σκάφους δεν ήταν εξωγήινοι, αλλά ταξιδιώτες στον χρόνο, πιθανώς άνθρωποι από το μακρινό μέλλον που επέστρεψαν για να παρατηρήσουν ή να προειδοποιήσουν τους προγόνους τους.

Το ίδιο το σημείο εντείνει το μυστήριο, καθώς η βάση RAF Μπέντουοτερς φέρεται να φιλοξενούσε τακτικά πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με το βιβλίο «UFOs and Nukes» του Ρόμπερτ Χέιστινγκς. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ένα άλλο άγνωστο σκάφος είχε εντοπιστεί να αιωρείται πάνω από χώρο αποθήκευσης όπλων στη βάση, ενισχύοντας τις θεωρίες ότι τα UFO ενδέχεται να έλκονται από την πυρηνική τεχνολογία.

Οι σκεπτικιστές

Οι σκεπτικιστές, ωστόσο, προτείνουν πολύ πιο καθημερινές εξηγήσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα υποτιθέμενα ίχνη προσγείωσης στο δάσος δεν ήταν τίποτε άλλο από λαγούμια κουνελιών, ενώ τα αναβοσβήνοντα φώτα θα μπορούσαν να εξηγηθούν από κοντινούς φάρους ή στρατιωτική δραστηριότητα. Άλλοι θεωρούν ότι το άγχος, το σκοτάδι και οι προσδοκίες επηρέασαν την αντίληψη των μαρτύρων.

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε ο σκηνοθέτης Μαρκ Κρίστοφερ Λι, ο οποίος δήλωσε ότι βίωσε ένα παρόμοιο φαινόμενο ενώ ερευνούσε την περιοχή για το ντοκιμαντέρ του. Ο Λι, που αυτοπροσδιορίζεται ως σκεπτικιστής με επιστημονικό υπόβαθρο, ανέφερε ότι αργότερα οραματίστηκε δυαδικό κώδικα, ο οποίος μεταφράστηκε σε μια δυσοίωνη προειδοποίηση για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Οι μαρτυρίες αυτές αναζωπύρωσαν τη συζήτηση σχετικά με το αν το περιστατικό του Ρέντλσαμ αφορούσε εξωγήινους, ταξιδιώτες στον χρόνο ή απόρρητη τεχνολογία της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Ο Λι, σκηνοθέτης του «45 Χρόνια Μετά: Ρέντλσαμ, το Ρόσγουελ της Βρετανίας», δήλωσε ότι παλαιότερα συμμεριζόταν τις αμφιβολίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του Πένιστον για τον δυαδικό κώδικα. Αυτό, όπως είπε, άλλαξε όταν πέρασε μια νύχτα κινηματογραφώντας στο Δάσος Ρέντλσαμ.

Μιλώντας στη Daily Mail, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το συνεργείο του αντιμετώπισε ανεξήγητες ηλεκτρονικές διαταραχές και παράξενα οπτικά φαινόμενα. «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, εμφανίστηκε ένας περίεργος ηλεκτρονικός θόρυβος που προερχόταν από το δάσος, ο μετρητής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που είχαμε έδειχνε κορυφώσεις και σίγουρα υπήρχε κάτι στο δάσος που αλληλεπιδρούσε μαζί μας. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε την πηγή του ήχου, αλλά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση. Βλέπαμε επίσης σφαίρες φωτός να αναβοσβήνουν», είπε.

Ο Λι, που τόνισε ότι προσεγγίζει με προσοχή τους παραφυσικούς ισχυρισμούς, δήλωσε ότι δεν κατάφερε να βρει κάποια συμβατική εξήγηση. «Πάντα προσπαθώ να αποδομήσω τέτοια πράγματα, καθώς έχω πτυχίο στις επιστήμες, αλλά δεν μπορούσα να βρω καμία φυσική αιτία για το φαινόμενο που βιώσαμε όλοι», ανέφερε. «Αυτό με έκανε να πιστέψω ακράδαντα ότι κάτι παράξενο συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει στο Δάσος Ρέντλσαμ από το 1980. Ήταν αποτέλεσμα υποτιθέμενων μυστικών δοκιμών όπλων με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, που ίσως άνοιξαν μια πύλη σε άλλες διαστάσεις ή στον χρόνο; Ακούγεται τρελό, αλλά η μόνη άλλη εναλλακτική είναι ότι άνθρωποι από το μέλλον επέστρεψαν με ένα σκάφος για να δώσουν στον Πένιστον αυτή την αποκαλυπτική προειδοποίηση;».

Ο Λι εκτιμά ότι το περιστατικό μπορεί να μην ήταν εξωγήινης προέλευσης, αλλά να συνδέεται με απόρρητα πειράματα της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Υπέδειξε μάλιστα κοντινές εγκαταστάσεις, όπως το Όρφορντ Νες και το Μάρτλσαμ Χιθ, οι οποίες ήταν γνωστές για έρευνες σε ραντάρ και οπλικά συστήματα.

Ωστόσο, όπως είπε, η πιο ανησυχητική στιγμή ήρθε μετά το τέλος των γυρισμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, επέστρεψε στο ξενοδοχείο του εξαντλημένος και αδυνατούσε να κοιμηθεί, όταν συνέβη κάτι απρόσμενο. «Γύρισα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα γυρισμάτων και ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ, όταν άρχισα να βλέπω μπροστά μου μόνο άσσους και μηδενικά. Αρχικά νόμιζα ότι ήμουν απλώς κουρασμένος, αλλά δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», ανέφερε.

«Επίσης, δεν είχαμε καλύψει καθόλου τον Δυαδικό Κώδικα του Πένιστον τις ημέρες των γυρισμάτων, οπότε δεν ήταν καθόλου στο μυαλό μου», πρόσθεσε. Ο Λι ισχυρίστηκε ότι κατέγραψε τη σειρά που οραματίστηκε και αργότερα τη μετέφρασε στα αγγλικά, καταλήγοντας στο ίδιο ακριβώς μήνυμα που είχε λάβει και ο Αμερικανός λοχίας.