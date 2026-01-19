Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, δήλωσε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ότι θα επιστρέψει στη χώρα από την εξορία του στις ΗΠΑ.

Ο 65χρονος Παχλαβί δεν γνωστοποίησε κάποια ημερομηνία για την επιστροφή του και παραμένει ασαφές αν θα του επιτραπεί η είσοδος στο Ιράν και ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσει ως αντιπολιτευόμενος πολιτικός.

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σε όλο το Ιράν για τη βαθιά οικονομική κρίση και τον αυξανόμενο πληθωρισμό, οι οποίες σύντομα κλιμακώθηκαν σε ευρύτερες διαδηλώσεις εναντίον του αυταρχικού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Παχλαβί δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ότι «η μάχη που δίνεται σήμερα στο Ιράν είναι μεταξύ κατοχής και απελευθέρωσης. Ο ιρανικός λαός με κάλεσε να αναλάβω την ηγεσία».

«Θα επιστρέψω στο Ιράν», πρόσθεσε.

«Ο λαός του Ιράν ξεσηκώθηκε για να απαιτήσει να πάρει πίσω τη χώρα του. Η ιστορία θα τιμήσει αυτούς που θα σταθούν στο πλευρό του».

Ο Παχλαβί, ο οποίος είχε οριστεί πρίγκιπας διάδοχος από τον πατέρα του, τον εκλιπόντα τέως σάχη της Περσίας, ζει εδώ και δεκαετίες εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διαμαρτυρίες ενδέχεται να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 16.500 ως 18.000 ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία από ιατρικό προσωπικό που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή, στη βρετανική εφημερίδα Sunday Times, αν και ο απολογισμός είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ παραδέχθηκε το Σάββατο, για πρώτη φορά ότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των ταραχών σε όλη τη χώρα.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRANA), που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, μετέδωσε ότι έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 3.308 θανάτους, ενώ εξετάζει άλλες 4.382 περιπτώσεις.

Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, καθώς πληροφορίες για θύματα δεν γνωστοποιούνται μετά το κλείσιμο του Ίντερνετ σε εθνικό επίπεδο που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου από τις ιρανικές αρχές.