Ένα 12χρονο αγόρι από την Αγγλία τιμήθηκε επίσημα, αφού έσωσε τη ζωή της μητέρας του όταν εκείνη έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, ενώ οδηγούσε, με το πόδι της να παραμένει πατημένο στο γκάζι.

Ο Ζακ Χάουελς κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του αυτοκινήτου στις 14 Δεκεμβρίου, όταν η μητέρα του, Νίκολα, υπέστη ένα «εξαιρετικά τρομακτικό» ιατρικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του West Mercia.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο 12χρονος αντέδρασε με ψυχραιμία και ταχύτητα. Αρχικά προσπάθησε να ξυπνήσει τη μητέρα του, αλλά, όταν δεν τα κατάφερε, άρπαξε το τιμόνι και οδήγησε το όχημα προς το πλάι του δρόμου, σε ένα χορταριασμένο πρανές, προκειμένου να μειώσει την ταχύτητα. Όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, έσβησε τη μηχανή και κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ευτυχώς, ούτε ο Ζακ ούτε η μητέρα του τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό. «Ο Ζακ παρέμεινε απόλυτα ψύχραιμος και έδωσε στον χειριστή της κλήσης την ακριβή τοποθεσία του οχήματος, με αποτέλεσμα να καταφθάσουν άμεσα αστυνομικοί στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

12-year-old boy saved mom’s life after she lost consciousness while behind the wheel with foot still on gas https://t.co/l5PNCXhFuc pic.twitter.com/KU6hA0lWpd — New York Post (@nypost) January 19, 2026

Για την πράξη του αυτή, ο 12χρονος τιμήθηκε το Σάββατο με Έπαινο του Αρχηγού της Αστυνομίας (Chief Constable’s Commendation), μια διάκριση που απονέμεται σε άτομα τα οποία επιδεικνύουν εξαιρετικό θάρρος και γενναιότητα. Ο αρχηγός της αστυνομίας του West Mercia, Ρίτσαρντ Κούπερ, εξήρε τη στάση του παιδιού σε σχετική δήλωσή του. «Για ένα παιδί μόλις 12 ετών, το να αντιδράσει με τόσο ήρεμο και ώριμο τρόπο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις ενέργειές του εκείνη την ημέρα», ανέφερε.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «η επίδειξη γενναιότητας του Ζακ όχι μόνο εξάλειψε τον κίνδυνο για τον ίδιο και τη μητέρα του, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη τη στιγμή».

Η πράξη του νεαρού αγοριού χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές ως παράδειγμα ψυχραιμίας και υπευθυνότητας, αποδεικνύοντας πως η άμεση αντίδραση και η καθαρή σκέψη μπορούν να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη τραγωδία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.