Πέθανε σε ηλικία 55 ετών στο Ρεσίφε της Βραζιλίας ο άνδρας που έγινε γνωστός ως ο «Ποπάι της Βραζιλίας», ο οποίος είχε προκαλέσει αίσθηση στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εξαιτίας της ακραίας εμφάνισής του.

Ο Αρλίντο ντε Σόουζα είχε διογκώσει τεχνητά τα μπράτσα του, κάνοντας ενέσεις με ένα επικίνδυνο υλικό, συγκεκριμένα ορυκτέλαιο, μια πρακτική που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και προειδοποιήσεις από ειδικούς για τους σοβαρούς κινδύνους στην υγεία.

Ο θάνατός του σημειώθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονταν με σοβαρά νεφρικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένειά του. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία.

Η περίπτωση του «Ποπάι της Βραζιλίας» είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η εικόνα του έγινε σύμβολο των ακραίων επιλογών γύρω από την εμφάνιση και τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Παρά τη στιγμιαία φήμη, ζούσε μια απλή ζωή και κατοικούσε στην περιοχή Άγκουας Κομπρίντας, στον δήμο Ολίντα, στη μητροπολιτική περιοχή του Ρεσίφε.

Το παράδειγμά του χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από γιατρούς ως προειδοποίηση για τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση μη εγκεκριμένων ουσιών για αισθητικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό διαχειριστή, Ντένις Γκόμες ντε Λούνα, ανιψιό του Αρλίντο, η οικογένεια παρακολουθούσε στενά την επιδείνωση της υγείας του τους τελευταίους μήνες. Τα νεφρικά προβλήματα απαιτούσαν συνεχή φροντίδα και, τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του, η κλινική του κατάσταση επιδεινώθηκε, οδηγώντας τον σε νοσηλεία.

Η πορεία του Αρλίντο σημαδεύτηκε τόσο από τη δημοσιότητα όσο και από τις συνέπειες αποφάσεων που ελήφθησαν στην αναζήτηση ενός σώματος έξω από τα συνηθισμένα πρότυπα. Με την πάροδο των χρόνων, γιατροί και ειδικοί χρησιμοποιούσαν την περίπτωσή του ως παράδειγμα των κινδύνων που συνδέονται με την έγχυση ακατάλληλων ουσιών στον οργανισμό – πρακτική που μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές, λοιμώξεις, μόνιμες βλάβες και να θέσει σε κίνδυνο ζωτικά όργανα.

Ο θάνατος του Αρλίντο ντε Σόουζα κλείνει την ιστορία ενός προσώπου που σημάδεψε μια εποχή της βραζιλιάνικης τηλεόρασης, προκαλώντας ταυτόχρονα θαυμασμό και ανησυχία. Αφήνει πίσω του συγγενείς, φίλους και μια πορεία που συνεχίζει να θυμίζει τους κινδύνους γύρω από την υγεία, την αισθητική και τα όρια του ανθρώπινου σώματος, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Regis Andrade.