Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου εξαιτίας κατάρρευσης γερανού σε εργοτάξιο προαστίου της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε η αστυνομία, την επομένη της πτώσης γερανού πάνω σε τρένο στη βόρεια Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 32 άνθρωποι.

«Ο γερανός έπεσε το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου υπό κατασκευή κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης» και οι Αρχές κατέγραψαν «δύο νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Οπτικό υλικό από το σημείο, που είναι στα χέρια της αστυνομίας, δείχνει τη μεταλλική δομή να έχει καταρρεύσει μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης και οχήματα που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από όγκους τσιμέντου.

Ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος αναμένεται να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο Ράμα Β΄, όπου τα μποτιλιαρίσματα είναι συχνό φαινόμενο. Ο νέος δρόμος θα συνδέει την Μπανγκόκ με το νότιο τμήμα της χώρας, ωστόσο το έργο αντιμετωπίζει συνεχείς καθυστερήσεις και σοβαρά θανατηφόρα ατυχήματα.

Η κατάρρευση δοκαριού από μπετόν, που θα υποστήριζε μελλοντική οδογέφυρα, είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους τον Μάρτιο του 2025 σε προάστιο της Μπανγκόκ. Επιπλέον, τρεις εργάτες σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν κατέρρευσε γερανός πάλι στο σημείο.

«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», τόνισε ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός, Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ.

«Είναι καιρός να αλλάξουμε τον νόμο», να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για δυστυχήματα που επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου χθες, βρισκόταν σε πελώριο εργοτάξιο μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, το οποίο έχει αναλάβει ταϊλανδική εταιρεία εμπλακείσα σε αρκετά παρόμοια δυστυχήματα στο παρελθόν, η Italian-Thai Development.

Στην Ταϊλάνδη, τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια και μέσα μεταφοράς είναι συχνά, λόγω της συχνά χαλαρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας.