Ένας άστεγος πρώην κατάδικος, ο οποίος κατηγορείται για απρόκλητες επιθέσεις εναντίον μιας φοιτήτριας και μιας τουρίστριας στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε σε έξαλλη κατάσταση ενώπιον ενός δικαστηρίου στο Μανχάταν.

Ο 45χρονος Τζέιμς Ρίτζο προκάλεσε σοκ στην αίθουσα, όταν άρχισε να γουρλώνει τα μάτια του και να γρυλίζει ενώ άλλες φορές έμοιαζε να πέφτει σε «λήθαργο». Όταν η δικαστής Κόρι Γουέστον του ζήτησε να απαντήσει στις κατηγορίες, εκείνος φώναξε «Αθώος!».

Ο βίαιος άνδρας, για τον οποίο διατάχθηκε προφυλάκιση χωρίς εγγύηση, είχε απασχολήσει πρόσφατα τις αρχές για την άγρια επίθεση εναντίον της 20χρονης Αμέλια Λιούις. Η νεαρή φοιτήτρια και ανερχόμενο μοντέλο πήγαινε στο μάθημά της στις 2 Δεκεμβρίου, όταν ο άνδρας την πλησίασε από πίσω και της επιτέθηκε.

Σε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Ρίτζο φαίνεται να τη χτυπά με δύναμη στα οπίσθια και να τη ρίχνει στο έδαφος προτού τραπεί σε φυγή.

«Περπατούσα ακούγοντας μουσική, όταν ένιωσα κάτι να με χτυπάει με τόση δύναμη, κυριολεκτικά πάνω στα οπίσθιά μου.», περιέγραψε η ίδια με δάκρυα στα μάτια σε ανάρτησή της στο TikTok.

Ωστόσο, η νεαρή φοιτήτρια δεν ήταν το μόνο θύμα του. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ρίτζο κατηγορείται επίσης για μια βάναυση επίθεση εναντίον μιας 68χρονης γυναίκας την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η άτυχη γυναίκα περπατούσε στην Πέμπτη Λεωφόρο όταν ο δράστης την έσπρωξε βίαια χωρίς καμία αφορμή.

Το παρελθόν του δράστη αποδεικνύεται εξαιρετικά βεβαρυμένο, καθώς σύμφωνα με τη New York Post, μετρά ήδη 16 συλλήψεις για παρόμοια αδικήματα.

Μάλιστα, είχε αποφυλακιστεί μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού εξέτισε ποινή δύο ετών για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλικά εγκλήματα. Πλέον, ο Ρίτζο βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και επτά ετών, ενώ εκκρεμούν εις βάρος του πρόσθετες κατηγορίες για διάρρηξη και σωματικές βλάβες.