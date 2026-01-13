Επίθεση με drones δέχθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 δύο δεξαμενόπλοια που περίμεναν να φορτώσουν στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) στη Ρωσία, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα (CPC).

Το δεξαμενόπλοιο Delta Harmony, που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία «Delta Tankers», αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil.

Το άλλο δεξαμενόπλοιο, Matilda, που επίσης δέχθηκε επίθεση από drones, διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία «Thenamaris» και είχε προγραμματιστεί να φορτώσει πετρέλαιο από την Karachaganak, σύμφωνα με το Reuters.