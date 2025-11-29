Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας σταμάτησαν την Παρασκευή λόγω απειλής βόμβας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η ανακοίνωση της FAA δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή βόμβας.

Υπήρξαν αναφορές για απειλές βόμβας και σε άλλα αεροδρόμια των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες εξετάστηκαν και δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος.

Οι λειτουργίες στο Αεροδρόμιο Reagan Washington National σταμάτησαν προσωρινά στις αρχές Νοεμβρίου λόγω απειλής βόμβας σε αεροσκάφος της United Airlines. Το FBI είχε δηλώσει τότε ότι ανταποκρίθηκε στην αναφορά και δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος.

Την ίδια μέρα, πτήση της Delta από το Διεθνές Αεροδρόμιο LaGuardia εκκενώθηκε πριν την απογείωση μετά από αναφορές για απειλή βόμβας.