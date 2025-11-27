Ο πάπας Λέων ΙΔ’ εξήρε την Τουρκία κατά την επίσκεψή του, δηλώνοντας ότι η χώρα τιμά τις γυναίκες και την οικογένεια, τη στιγμή που τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν αύξηση των γυναικοκτονιών και της παιδικής κακοποίησης.

«Μπορεί η Τουρκία να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς στην υπηρεσία μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε μάλιστα, λίγο καιρό μετά την παρέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, με αποτέλεσμα την ανατροπή του Άσαντ.

«Η χώρα αυτή αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών… Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι χριστιανοί, που αποτελούν και αισθάνονται αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής ταυτότητας (…) έχουν επίσης τη βούληση να συμβάλουν θετικά στην ενότητα της χώρας σας», είπε ο πάπας, τη στιγμή που η Τουρκία κατηγορήθηκε ότι έκλεινε χριστιανικά ιστορικά μοναστήρια.

«Σε μια κοινωνία όπως η κοινωνία της Τουρκίας, όπου η θρησκεία διαδραματίζει ορατό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας να τιμάται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού: γυναικών και ανδρών, συμπατριωτών και αλλοδαπών, φτωχών και πλούσιων», πρόσθεσε στη συνέχεια, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Βατικανό.

«Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εκτιμηθούν οι σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ της οικογένειας και της συμβολής των γυναικών στην άνθηση της κοινωνικής ζωής», ανέφερε μεταξύ άλλων.