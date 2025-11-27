Ένα νέο ημερολόγιο κυκλοφόρησε σε περίπτερα και βιβλιοπωλεία στη Ρωσία, με… πρωταγωνιστή τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε διάφορες πόζες και ρόλους: ο πατέρας του έθνους, ο ισχυρός ηγέτης, ο λάτρης των extreme sports, ο φιλόζωος.

Τα ημερολόγια, τα οποία κυκλοφορούν σε διάφορες εκδοχές, ακολουθούν την ίδια βασική φόρμα: κάθε μήνας δείχνει μια διαφορετική φωτογραφία του Πούτιν και συνοδεύεται από ένα σύντομο απόσπασμα από ομιλίες ή δημόσιες δηλώσεις του την προηγούμενη χρονιά.

«Είναι η ιδέα ενός άνδρα για κάθε εποχή», λέει η Φιόνα Χιλ, από το Brookings Institution στην Ουάσιγκτον, η οποία είχε αναλάβει το ρωσικό χαρτοφυλάκιο στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. «Τον παρουσιάζουν ως ένα εμβληματικό πρόσωπο, υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο cool είναι, πόσο ελέγχει τα πάντα, πόσο αποτελεί ζωντανό σύμβολο και ενσάρκωση της καθημερινότητάς τους».

Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που να συνδέει τον Πούτιν με τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι πόζες και οι ατάκες του ημερολογίου του Πούτιν

Ο Ιανουάριος δείχνει τον Πούτιν με ένα παλτό πάνω σε ένα snowmobile. Το απόσπασμα του μήνα: «Τα σύνορα της Ρωσίας δεν τελειώνουν ποτέ». Ο Φεβρουάριος τον δείχνει να ρίχνει έναν αντίπαλο του τζούντο στο έδαφος. «Είμαι ένα περιστέρι, αλλά έχω πολύ ισχυρά σιδερένια φτερά», είναι το σχετικό quote.

Σε ορισμένα ημερολόγια, ένα απόσπασμα να αναφέρει: «Νομίζω ότι η Ρωσία έχει γίνει πολύ πιο δυνατή τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, επειδή γινόμαστε μια πραγματικά κυρίαρχη χώρα».

Τα ημερολόγια -εμπορικά προϊόντα από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους- πωλούνται περίπου 3,50 δολάρια το καθένα. Καταλήγουν να κρέμονται σε σχολικές αίθουσες, ταχυδρομεία και άλλα δημόσια κτίρια, αλλά και σε σπίτια. Όσα κι αν κυκλοφορούν, εκπέμπουν μια συγκεκριμένη «βαρετή ομοιομορφία», λέει ο Μαξίμ Τρουντολιουμπόφ, πρώην αρχισυντάκτης εφημερίδας που έφυγε από τη Ρωσία λόγω του πολέμου και τώρα διευθύνει το μπλογκ πολιτικής ανάλυσης The Russia File, του Kennan Institute στην Ουάσιγκτον.

«Το είδος αυτό αποτελεί μια τέχνη από μόνο του», σημειώνει, αναφέροντας ότι ο Πούτιν, 72 ετών, έγινε για πρώτη φορά πρόεδρος πριν από σχεδόν 26 χρόνια. «Είναι μια αυτοκρατορία με έναν αρχαίο αυτοκράτορα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, οπότε πρέπει να σηματοδοτεί σταθερότητα, προβλεψιμότητα, ακόμη κι αν η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική».

Συμβουλές lifestyle και διάφορα outfit

Τα ημερολόγια δείχνουν τον Πούτιν να αλλάζει outfit ανάλογα με τον ρόλο. Τον Ιούλιο κάθεται στο πιάνο με σκούρο κοστούμι και γραβάτα, με ονειροπόλο βλέμμα, παραθέτοντας στίχο ενός τραγουδιού για το να κάνεις πράγματα με τα ίδια σου τα χέρια. Τον Αύγουστο εμφανίζεται με στολή κυνηγιού και δίνει συμβουλές lifestyle: «Η συνταγή μου για ενέργεια: κοιμήσου λίγο, δούλευε πολύ και μη γκρινιάζεις».

Μια άλλη συμβουλή στο ημερολόγιο δείχνει την αίσθηση του χιούμορ του Πούτιν: «Είναι αντιπαραγωγικό να χώνεις το κεφάλι σου στην άμμο, γιατί κάτι άλλο θα εξακολουθεί να προεξέχει».

Ο Πούτιν δεν εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα δημοσίως τον τελευταίο χρόνο, επομένως τα φετινά ημερολόγια δεν περιλαμβάνουν φωτογραφίες του πάνω σε άλογο ή να ψαρεύει γυμνόστηθος.

Ούτε υπάρχουν εκείνες οι «action hero» εικόνες των προηγούμενων ετών.

«Όλες οι γυναίκες χρειάζονται έναν άνδρα σαν τον Πούτιν»

Τα ημερολόγια άρχισαν να εμφανίζονται λίγο μετά την πρώτη ανάληψη της προεδρίας του, το 2000, αλλά απογειώθηκαν γύρω στο 2011. Εκείνη τη χρονιά, 12 φοιτήτριες δημοσιογραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας έφτιαξαν το δικό τους, ποζάροντας με εσώρουχα και γράφοντας από μια φράση για τον Πούτιν, σύμφωνα με τους New York Times.

«Όλες οι γυναίκες χρειάζονται έναν άνδρα σαν τον Πούτιν», έγραφε το quote για τον Ιανουάριο. Νεαρές γυναίκες που επέκριναν τον Ρώσο ηγέτη δημιούργησαν online ένα «αντι-ημερολόγιο», ποζάροντας με μαύρα ρούχα και τις στολές τους.

Η Χιλ σημειώνει ότι αυτού του είδους το branding αποτελεί μέρος της «λαϊκιστικής» προσέγγισης. «Ο Τραμπ κάνει ακριβώς το ίδιο», λέει, σημειώνοντας ότι θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς τους ηγέτες του Καναδά, της Γερμανίας ή της Βρετανίας να εμφανίζονται σε μπλουζάκια ή παρόμοιο merchandise. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τόσο αυτοαναφορικοί και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον».