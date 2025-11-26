Ένα αιματηρό έγκλημα αναβιώνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στη Νέα Ζηλανδία, όταν μια μητέρα νοτιοκορεατικής καταγωγής δολοφόνησε τα δύο παιδιά της ηλικίας οκτώ και έξι ετών το 2018, έβαλε τις σορούς τους μέσα σε βαλίτσες και τις τοποθέτησε σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το δικαστήριο καταδίκασε τη Χακιούνγκ Λι σε ισόβια κάθειρξη για το αποτρόπαιο έγκλημα. Σημειώνεται ότι η γυναίκα διέπραξε τη δολοφονία την ίδια χρονιά που πέθανε ο σύζυγός της από καρκίνο.

Η Λι δήλωσε στο δικαστήριο αθώα «λόγω παραφροσύνης» κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστηριζόμενη από δύο δικηγόρους.

Σήμερα οι δικηγόροι της Λι υποστήριξαν ότι τα ισόβια είναι μια «άδικη ποινή εξαιτίας των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει η γυναίκα», αλλά οι εισαγγελείς έκριναν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η Λι είχε αυτοκτονικές τάσεις την περίοδο των εγκλημάτων που διέπραξε, έγραψε η εφημερίδα New Zealand Herald.

Ο δικαστής Τζόφρι Βένινγκ απέρριψε το αίτημα για πιο ήπια ποινή παρότι ενέκρινε την υποχρεωτική θεραπεία της σε μια ασφαλή ψυχιατρική μονάδα, με την προϋπόθεση όμως ότι η Λι θα επιστρέψει στη φυλακή όταν κριθεί ψυχικά ικανή, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Γνωρίζατε ότι οι ενέργειές σας ήταν ηθικά εσφαλμένες… ενδεχομένως να μην μπορούσατε να αντέξετε το γεγονός ότι τα παιδιά σας ήταν μια μόνιμη υπενθύμιση της προηγούμενης ευτυχισμένης ζωής σας», είπε ο Βένινγκ.

Η Λι είναι υποχρεωμένη να εκτίσει ελάχιστη ποινή 17 ετών χωρίς αναστολή. Η ισόβια κάθειρξη είναι η αυστηρότερη ποινή που ισχύει στη Νέα Ζηλανδία, η οποία κατήργησε την θανατική ποινή το 1989.

Το δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης, άκουσε ότι η Λι έδωσε στα παιδιά υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων το 2018, προτού τυλίξει τις σορούς τους σε πλαστικές σακούλες και τα βάλει στις βαλίτσες

«Ήταν η τελευταία επιθυμία του αδελφού μου να τους προστατεύσω»

Ο αδελφός του Τζο (σ.σ. του άνδρα που πέθανε από καρκίνο και πατέρα των παιδιών), ο Τζίμι, δήλωσε: «ποτέ δεν φαντάστηκε ότι μια τόσο μεγάλη τραγωδία θα χτυπούσε την οικογένειά μας». Αποκάλυψε επίσης ότι η μητέρα τους (σ.σ. η γιαγιά) ακόμη δεν έχει αποδεχτεί ότι τα δύο παιδιά έχουν πεθάνει.

«Ήταν η τελευταία επιθυμία του αδελφού μου να τους προστατεύσω», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια ποινή ισόβια, μια τιμωρία από την οποία δεν θα απελευθερωθώ ποτέ», ανέφερε ο ίδιος, σύμφωνα με το BBC.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που έψαχνε τα περιεχόμενα μιας ντουλάπας σε αποθήκη την οποία είχε αγοράσει σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για φόνο και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τη Λι τον Νοέμβριο του 2022, η οποία είχε μετακομίσει στη Νότια Κορέα το 2018.