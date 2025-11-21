Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν από την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ( National Transportation Safety Board, NTSB) και περιλαμβάνονται στην προκαταρκτική έκθεση για το τραγικό περιστατικό, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους McDonnell Douglas MD-11 και 11 άτομα στο έδαφος, ενώ τραυματίστηκαν 23 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το BBC, στις εικόνες διακρίνεται να αποσπάται ένας από τους τρεις κινητήρες και να πέφτει στο φτερό, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει γιατί αποσπάστηκε ο κινητήρας του αεροπλάνου, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η NTSB: