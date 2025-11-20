Σοκαριστικές εικόνες από σχολική τάξη στο Τέξας δείχνουν δύο δασκάλους να κακοποιούν έναν 5χρονο μαθητή με αυτισμό, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του, ενώ η αγανακτισμένη μητέρα του ζητά την άμεση σύλληψη των εκπαιδευτικών.

Η Γουαδαλούπη Ροντρίγκες αποκάλυψε ότι ο αυτιστικός γιος της βρισκόταν στο Δημοτικό Σχολείο Wild Peach στην Μπραζόρια, όταν ένας από τους εκπαιδευτικούς τον άρπαξε και τον έριξε βίαια στο πάτωμα, σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το KHOU. Το παιδί προσγειώθηκε στα πόδια του πριν πέσει προς τα πίσω, ενώ προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τον άγνωστο ενήλικα.

Η Ροντρίγκες δήλωσε ότι το βίντεο την άφησε σοκαρισμένη, αλλά απαίτησε να δει επιπλέον υλικό από τις 30 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο γιος της έσπασε το πόδι του. «Αυτό είναι ένα τραύμα που εγώ και ο γιος μου θα κουβαλάμε για πάντα», είπε στην τοπική εφημερίδα. «Γονάτισα και έκλαψα, γιατί δεν περίμενα να δω κάτι τέτοιο. Δεν περίμενα να δω τον γιο μου να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο», συμπλήρωσε.

Το επιπλέον υλικό κατέγραψε περισσότερα περιστατικά κακοποίησης από τους δασκάλους που ήταν υπεύθυνοι για τον μαθητή. Το ίδιο άτομο που είχε αρπάξει το παιδί νωρίτερα εκείνη την ημέρα το έριξε ξανά στο έδαφος, έσπρωξε το παιδί και στη συνέχεια απομακρύνθηκε, όπως φαίνεται στο βίντεο από την τάξη.

Σε άλλο στιγμιότυπο, μια άλλη δασκάλα μεταφέρει το παιδί έξω από την τάξη, προσπαθώντας να το κάνει να περπατήσει με το «τραυματισμένο» του πόδι, ενώ αρχίζει να κλοτσάει τον πονεμένο αστράγαλό του. «Ο γιος μου έδειχνε σημάδια δυσφορίας και κανένας δάσκαλος δεν σταμάτησε να τον ρωτήσει τι συμβαίνει», δήλωσε η Ροντρίγκες και συμπλήρωσε ότι: «Δεν ένοιαζε κανέναν».

Μετά το περιστατικό, οι δύο εκπαιδευτικοί απολύθηκαν, όπως επιβεβαίωσε η Columbia-Brazoria ISD στο KHOU, ωστόσο η Ροντρίγκες δεν έμεινε ικανοποιημένη. «Μέρος μου αισθάνεται ανακούφιση, αλλά δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα», είπε η απογοητευμένη μητέρα. «Κανένας από τους δύο δεν βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα. Ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχολική περιφέρεια, που βρίσκεται 60 μίλια νότια του Χιούστον, έστειλε ενημερωτικό email στους γονείς ανακοινώνοντας τις απολύσεις και ότι το περιστατικό είχε αναφερθεί σε διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Family Protected Services.

«Τώρα που οι γονείς του μαθητή συναντήθηκαν με τη διοίκηση, σας ενημερώνω ότι η έρευνα σχετικά με τον τραυματισμό μαθητή στο Wild Peach Elementary βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει καταλήξει ότι δύο μέλη του προσωπικού εκπαιδευτικής υποστήριξης ενήργησαν ακατάλληλα, μη ακολουθώντας τις προβλεπόμενες οδηγίες και εκπαίδευση», έγραψε η διευθύντρια Αν Κόχια στην επιστολή της στις 7 Νοεμβρίου, την οποία εξασφάλισε το KHOU.

«Η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών μας είναι ύψιστης σημασίας. Η συμπεριφορά αυτή είναι απαράδεκτη και δεν αντανακλά τα πρότυπα, τις προσδοκίες ή τις αξίες του Wild Peach Elementary», πρόσθεσε η Κόχια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους δασκάλους, σύμφωνα με τη nypost.