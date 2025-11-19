Με τις σημαντικότερες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου των ΗΠΑ θα συναντηθεί σήμερα ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχθηκε με υπερβολική θέρμη και προθυμία στον Λευκό Οίκο για να τον ξανασυστήσει στην Ουάσινγκτον.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics και Pfizer θα συμμετάσχουν στο αμερικανοσαουδαραβικό Investment Forum στο Kennedy Center, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των IBM, Alphabet (Google), Salesforce, Andreessen Horowitz, Boeing, Halliburton, Adobe, Aramco, State Street και Parsons Corp.

Ο Έλον Μασκ της Tesla και ο Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia θα λάβουν επίσης μέρος στις συζητήσεις για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο φόρουμ.

Είναι το πρώτο ταξίδι του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την άγρια δολοφονία του αντιφρονούντα σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από σαουδάραβες πράκτορες απεσταλμένους του Ριάντ στους χώρους του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας των υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, ο Σαλμάν είχε εγκρίνει την απαγωγή και δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο πρίγκιπας διάδοχος αρνήθηκε ότι έδωσε διαταγή για την επιχείρηση, αλλά παραδέχθηκε ότι φέρει ευθύνη ως ντε φάκτο ηγέτης της χώρας του.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έφθασε στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει για το αγαπημένο θέμα του Τραμπ: επενδύσεις στις ΗΠΑ. Καθισμένος δίπλα στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τις σαουδαραβικές επενδύσεις στις ΗΠΑ μέχρι το ύψος του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, από τα 600 δισεκατομμύρια που είχε υποσχεθεί στον Τραμπ όταν αυτός είχε επισκεφθεί το Ριάντ τον Μάιο. Αλλά δεν πρόσφερε λεπτομέρειες ούτε χρονοδιάγραμμα.

Οι υπεσχημένες επενδύσεις του 1 τρισεκατομμυρίου στις ΗΠΑ είναι ένας δύσκολος για το Ριάντ στόχος, με δεδομένες τις τεράστιες δαπάνες που έχει ήδη αφιερώσει σε εγχώρια κολοσσιαία έργα, όπως η κατασκευή φουτουριστικών μεγαλουπόλεων στην έρημο, το κόστος των οποίων έχει εκτοξευθεί εκτός του προϋπολογισμού τους και τις καθυστερήσεις στην κατασκευή σταδίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

Ο Τραμπ θα είναι επίσης παρών στο επενδυτικό φόρουμ στο Kennedy Center, στο οποίο οι συμμετέχουσες εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, να επωφεληθεί από την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία. Ο ίδιος και άνθρωποι της οικογένειάς του και του στενού του κύκλου έχουν κλείσει επιχειρηματικές συμφωνίες με σαουδάραβες εταίρους στους τομείς των ακινήτων και άλλες επενδύσεις.

Αλλά χθες, ο Τραμπ προσπάθησε να πάρει αποστάσεις ασφαλείας φοβούμενος τις κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων: «Δεν έχω καμία σχέση με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Άλλωστε, στην πραγματικότητα έχουν κάνει λίγες δουλειές με τη Σαουδική Αραβία».