Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που ευχαρίστησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της δημιουργίας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), ενός νέου διεθνούς οργάνου το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προεδρεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης σε χώρες εκτός του ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση ή τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.