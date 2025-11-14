Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν νυχτερινή επίθεση στη Ναβρασίσκ, προκαλώντας φθορές σε διαμερίσματα τριών πολυκατοικιών, σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και σε τμήμα των λιμενικών εγκαταστάσεων της ρωσικής πόλης στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στην πόλη με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας τραυματισμός, άνδρα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Russian Oil Terminal Port Novorossiysk just got annihilated by Ukraine!!! pic.twitter.com/3VOxyjJxOr — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) November 13, 2025

Ανέφερε ακόμη ότι η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και «λιμενικές υποδομές», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.