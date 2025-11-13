Ο ουκρανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την εκτόξευση τεσσάρων πυραύλων κρουζ τύπου Flamingo, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ένας από τους πυραύλους καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα.

Όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναγνώριση ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε εγχώρια παραγόμενα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος — συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες νυχτερινές επιθέσεις εναντίον «αρκετών δεκάδων» στρατιωτικών και υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων σε ρωσικό έδαφος και σε προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Κριμαία, όπως το Morskoy Neftyanoy Terminal, χώροι στάθμευσης ελικοπτέρων και αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στο αεροδρόμιο Κιρόβσκι, καθώς και ραντάρ αεράμυνας κοντά στην Ευπατόρια. Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Ζαπορίζια, όπου στοχοποιήθηκαν αποθήκες καυσίμων και διοικητικά σημεία του ρωσικού στρατού κοντά στο Μπερντιάνσκ.

Ρωσικά μέσα μετέδωσαν ότι εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη Αριόλ τις πρώτες πρωινές ώρες, με βίντεο να δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια να πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές. Η έκταση των ζημιών βρίσκεται υπό αξιολόγηση.