Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι η ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται «μαζική» ρωσική επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής και κάλεσε τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή καταφύγια.

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικές άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα», με τουλάχιστον δυο τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο κέντρο της πόλης, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.