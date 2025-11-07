Το ιταλικό συνδικάτο Cgil -το μεγαλύτερο της χώρας- προκήρυξε γενική απεργία για τις 12 Δεκεμβρίου. Με την κινητοποίηση αυτή, η ιταλική κεντροαριστερή συνδικαλιστική οργάνωση επιδιώκει να αμφισβητήσει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, που η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατέθεσε προς ψήφιση στο κοινοβούλιο.

«Το σχέδιο προϋπολογισμού είναι άδικο, διότι επιβραβεύει τους πλουσιότερους πολίτες και όχι τους πιο φτωχούς, προβλέπει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη και ευνοεί την ανισότητα», τονίζει το συνδικάτο. Ο γραμματέας του Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, τόνισε ότι «τα μέτρα που περιέχονται στον νέο προϋπολογισμό του κράτους πρέπει να αλλάξουν διότι, σε αυτή τη φάση, οι κύριες προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων».

«Πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στη δημόσια υγεία. Έξι εκατομμύρια κάτοικοι της Ιταλίας δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και οι λίστες αναμονής είναι ατέλειωτες. Ζητούμε να γίνουν άμεσα νέες προσλήψεις στην υγεία και να στηριχθούν παράλληλα η παιδεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες», πρόσθεσε ο Λαντίνι, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Σχολιάζοντας, μέσω διαδικτύου, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του συνδικάτου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε έμμεσα (όπως έχει ήδη κάνει επανειλημμένα στο παρελθόν) στο ότι οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις συνήθως πραγματοποιούνται την Παρασκευή και υπογράμμισε: «Νέα γενική απεργία του Cgil κατά της κυβέρνησης, όπως ανήγγειλε ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου, ο Λαντίνι. Ποια ημέρα της εβδομάδας είναι η 12η Δεκεμβρίου;».