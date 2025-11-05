Μια γυναίκα 51 ετών κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα θρασύτατης δημόσιας επίθεσης και σεξουαλικής κακοποίησης που διήρκεσε περίπου 15 έως 30 λεπτά, ωστόσο η ψυχραιμία και το θάρρος της οδήγησαν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη.

Σύμφωνα με την αναφορά που κατατέθηκε στο Δικαστήριο Επαρχίας Ramsey και με δημοσίευμα της Twin Cities Pioneer Press, η γυναίκα περπατούσε σε δημοφιλές μονοπάτι κατά μήκος πολυσύχναστης οδού στη Vadnais Heights, όταν δέχθηκε επίθεση από πίσω. Ο ύποπτος, πολύ μεγαλύτερος σε σωματικό μέγεθος, φέρεται να της είπε αρχικά ότι «σκοντάφτει και έπεσε πάνω της», προτού τη διατάξει να μην φωνάξει.

Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν βρήκαν τη γυναίκα με φύλλα στα μαλλιά, γρατζουνιές στο πρόσωπο και μώλωπα στον λαιμό. Το θύμα δήλωσε ότι πονούσε «πάρα πολύ για να καθίσει», ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της έπεσαν το τηλέφωνο και τα ακουστικά. Παρά τα εμπόδια, κατάφερε να καλέσει έναν φίλο να ειδοποιήσει το 911 και κατάφερε να αφαιρέσει τα γυαλιά του φερόμενου δράστη, πετώντας τα στο γρασίδι, στοιχείο που αποδείχθηκε κρίσιμο για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας στραγγάλιζε τη γυναίκα με τον αντίχειρα του και της κάλυπτε το στόμα ενώ τη κακοποιούσε σεξουαλικά για περίπου μισή ώρα, δίπλα στον δρόμο με οχήματα να περνούν. «Ο ύποπτος φαίνεται να μην ένοιαζε ότι την κακοποιούσε δημόσια», αναφέρεται στην καταγγελία. Το θύμα προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή διερχόμενων αυτοκινήτων, χωρίς αποτέλεσμα· «Πίστευε ότι θα πεθάνει», αναφέρεται.

Ο Αναπληρωτής Σερίφης της Επαρχίας Ramsey, Τζεφ Ράμαχερ, επαίνεσε τη δύναμη και το θάρρος της γυναίκας. Τα γυαλιά του δράστη αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο για τη σύλληψή του, καθώς η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές.

Συνδυάζοντας αυτό με τα αποτελέσματα εξέτασης σεξουαλικής κακοποίησης που ταυτοποίησαν DNA με υπάρχον προφίλ, η αστυνομία συνέλαβε τον Τρίστεν Άλαν Λερίτζ, 21 ετών, στο White Bear Township. Ο Λερίτζ, ύψους 2,03 μ. και βάρους 112 κιλών, φέρεται να παραδέχθηκε τη σεξουαλική κακοποίηση. Υποστήριξε ότι παρακολουθούσε τη γυναίκα περίπου πέντε λεπτά πριν επιτεθεί ενώ περνούσε με το ποδήλατό του.

Σχετικά με το κίνητρο, ο Λερίτζ φέρεται να είπε: «Μ@@@@α, αφού είμαι παρθένος», παραδεχόμενος αργότερα ότι «την βίασε πλήρως».

Ο δράστης κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού. Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει καταδίκη για κλοπή οχήματος και εκκρεμεί υπόθεση διάρρηξης τρίτου βαθμού. Η δίκη για τη διάρρηξη έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.

Η πρώτη εμφάνισή του για την νέα κατηγορία έγινε τη Δευτέρα, και κρατείται στις φυλακές της Επαρχίας Ramsey με εγγύηση 500.000 δολαρίων