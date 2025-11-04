Ο διαδικτυακός κολοσσός λιανικής πώλησης Shein ανακοίνωσε ότι δεν θα πωλούνται πλέον κούκλες του σεξ στην πλατφόρμα, μετά από κατηγορίες ότι μερικά από τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν «παιδική εμφάνιση».

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τη γαλλική αρχή προστασίας καταναλωτών, η οποία εξέφρασε ανησυχίες μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με τον τρόπο που οι κούκλες περιγράφονταν και κατηγοριοποιούνταν στον ιστότοπο της εταιρείας, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως το περιεχόμενο σχετίζεται με παιδική πορνογραφία.

Η Shein ανακοίνωσε ότι έχει αφαιρέσει κάθε ανάρτηση και φωτογραφία που σχετιζόταν με τις κούκλες από την πλατφόρμα της και δεσμεύτηκε πως θα προχωρήσει σε πλήρη επανεξέταση των διαδικασιών της, με στόχο να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στους συνεργαζόμενους πωλητές.

«Η εταιρεία έχει επίσης ενισχύσει τη λίστα αποκλεισμένων λέξεων-κλειδιών, ώστε να αποτρέψει περαιτέρω προσπάθειες παράκαμψης των περιορισμών», ανέφερε η Shein.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Ντόναλντ Τανγκ, τόνισε: «Ο αγώνας κατά της εκμετάλλευσης παιδιών είναι για τη Shein αδιαπραγμάτευτος. Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις προέρχονταν από ανεξάρτητους πωλητές της αγοράς, όμως το θέμα αυτό το παίρνω προσωπικά».

«Εντοπίζουμε την πηγή του προβλήματος και θα κινηθούμε άμεσα και αποφασιστικά εναντίον όσων ευθύνονται», πρόσθεσε.

Η Γαλλική Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Προστασίας Καταναλωτών και Καταπολέμησης Απάτης εξέφρασε, σύμφωνα με το BBC, για πρώτη φορά ανησυχίες σχετικά με τις κούκλες το Σάββατο. Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας απείλησε να απαγορεύσει τη λειτουργία του λιανοπωλητή με έδρα τη Σιγκαπούρη στη χώρα, εάν συνέχιζε να πωλεί τα συγκεκριμένα προϊόντα – λίγες ημέρες πριν η εταιρεία ανοίξει το πρώτο μόνιμο κατάστημά της στο Παρίσι.