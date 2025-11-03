Η κρίση που προκαλεί το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών βαθαίνει μέρα με τη μέρα, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εξετάζει ακόμη και το ακραίο ενδεχόμενο να «παγώσει» τις πτήσεις σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ταξιδιών.

Το shutdown διαρκεί ήδη 34 ημέρες, και το κύμα επιπτώσεων έχει φτάσει πλέον στον πυρήνα της αμερικανικής αεροπορικής ασφάλειας. Στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό ασφαλείας εργάζονται χωρίς να έχουν πληρωθεί, ενώ αρκετοί δηλώνουν ασθενείς, αδυνατώντας να συνεχίσουν «εθελοντικά» τη δουλειά τους. Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης δραστικών μέτρων, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ρισκάρει την ασφάλεια των επιβατών.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές, θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», είπε χαρακτηριστικά στο CNBC, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερος κίνδυνος» όσο συνεχίζεται η παράλυση του ομοσπονδιακού μηχανισμού.

Το ενδεχόμενο ενός τέτοιου «λουκέτου» στον εναέριο χώρο της χώρας μοιάζει εφιαλτικό. Οι οικονομικές συνέπειες θα ήταν ασύλληπτες, καθώς οι αερομεταφορές αποτελούν βασικό άξονα της εσωτερικής κινητικότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΗΠΑ. Ένα τέτοιο μέτρο θα μεταμόρφωνε το ήδη επιβαρυμένο shutdown σε βαθιά κρίση για ολόκληρη την οικονομία.

«Δουλεύουν απλήρωτοι ή κάθονται σπίτι» – Ασφυξία στα αεροδρόμια

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, πολλοί υπάλληλοι των αεροδρομίων αναγκάζονται να εργαστούν χωρίς μισθό, ενώ άλλοι επιλέγουν να μην παρουσιαστούν στις βάρδιές τους, δηλώνοντας ασθένεια. Το αποτέλεσμα είναι η δραματική υποστελέχωση υπηρεσιών ασφαλείας και ελέγχου πτήσεων, με συνέπειες που αγγίζουν ήδη τους ταξιδιώτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών έχει ήδη αρνητικό αντίκτυπο στις κρατήσεις πτήσεων, προειδοποιώντας για περαιτέρω αναταράξεις ενόψει της εορταστικής ταξιδιωτικής περιόδου.