Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχωρά σε νέα προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τον θάνατο του φοιτητή Νικόλα Ντουρντουρέκα, που βρέθηκε απαγχονισμένος στο δωμάτιό του στα Σπάτα από τη μητέρα του, στις 14 Ιουλίου 2022.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από διερεύνηση της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και τις προσπάθειες της οικογένειας να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του. Η εισαγγελέας ζητά από τον προανακριτή πρωτοδίκη Αθηνών να διερευνήσει την πιθανότητα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ζητείται να κληθεί και να εξεταστεί ως μάρτυρας ο ειδικός ανθρωπολόγος που είχε εξετάσει το υοειδές οστό του 19χρονου φοιτητή στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Η εισαγγελέας ζητά από τον μάρτυρα να διευκρινίσει αν τα ευρήματα που παρατήρησε είναι συμβατά ή όχι με θάνατο από απαγχονισμό.

Η εξέταση αυτή ζητείται μετά τις παρατηρήσεις που κατέθεσε ο ιατροδικαστής – τεχνικός σύμβουλος που όρισε ο πατέρας του Νικόλα, στις 31 Μαΐου 2024.