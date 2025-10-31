Οι μεξικανικές αρχές προχώρησαν στη διάσωση 28 νεαρών από ένα σκάφος που βρέθηκε ακυβέρνητο ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Η εισαγγελία της Σιναλόα ανακοίνωσε ότι 27 από τους διασωθέντες είναι ηλικίας 14-17 ετών και ο άλλος είναι 18χρονος. Όλοι τους προέρχονταν από την περιοχή των συνόρων με τη Γουατεμάλα, διευκρίνισε.

Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους «μέχρι να καθοριστεί το νομικό καθεστώς τους».

Η εισαγγελία υπογραμμίζει πως κανείς δεν έχει συλληφθεί, ενώ δεν δημοσιοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικότητες των νεαρών ή τον λόγο για τον οποίο επιβιβάστηκαν στο πλεούμενο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Reforma, το σκάφος παρασύρθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Τοπολομπάμπο όπου εντοπίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα σύνορα του Μεξικού με τη Γουατεμάλα αποτελούν κόμβο διέλευσης παράτυπων μεταναστών που επιθυμούν να φθάσουν στη βόρεια Αμερική, κυρίως στις ΗΠΑ, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.