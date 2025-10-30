Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε καθυστερήσεις στις πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον και στο διεθνές αεροδρόμιο του Φορτ Γουόρθ στο Ντάλας, εξαιτίας ελλείψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς η παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους συνεχίζεται για 30ή ημέρα.

Σύμφωνα με την FAA παρατηρούνται καθυστερήσεις 91 λεπτών, κατά μέσο όρο, στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν και 21 λεπτών στο Ντάλας. Αναμένονται επίσης καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, για τον ίδιο λόγο.

Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω έλλειψης προσωπικού στα αεροδρόμια αυτές τις ημέρες. Η κακοκαιρία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ εντείνει επίσης το πρόβλημα.

Περισσότεροι από 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 στελέχη της Διοίκησης Ασφάλειας των Μεταφορών εργάζονται χωρίς μισθό. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε αυτήν την εβδομάδα ότι το 44% των καθυστερήσεων την Κυριακή και το 24% τη Δευτέρα οφείλονται στην απουσία ελεγκτών. Το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο όρο 5% πριν ξεκινήσει το shutdown.

Η FAA έχει περίπου 3.500 ελεγκτές λιγότερους από όσους είναι ο στόχος της για τη στελέχωση των αεροδρομίων. Πολλοί εργάζονταν υποχρεωτικά υπερωρίες και έξι ημέρες την εβδομάδα ακόμη και πριν από το shutdown.