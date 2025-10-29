Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία την υπερτορπίλη Poseidon (Ποσειδώνας), ικανή να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει το Poseidon ως μια νέα κατηγορία όπλου «αντιποίνων», ικανή να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό που θα καθιστούσαν τις παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Πούτιν είπε πως «δεν υπάρχει τρόπος» να αντιμετωπιστεί το όπλο αυτό.

«Είναι μια τεράστια επιτυχία», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η ισχύς της τορπίλης ξεπερνά εκείνη του διηπειρωτικού πυραύλου Σαρμάτ.

Τι είναι η υπερτορπίλη Poseidon της Ρωσίας

Από τις αρχές του 2018, η Ανασκόπηση Πυρηνικής Στρατηγικής του Πενταγώνου είχε αναγνωρίσει δημοσίως ότι η Ρωσία αναπτύσσει μια «νέα διηπειρωτική, πυρηνικά οπλισμένη, πυρηνικά τροφοδοτούμενη, αυτόνομη υποβρύχια τορπίλη». Το σύστημα ονομάστηκε επίσημα «Poseidon», μετά από ψηφοφορία τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Ένας δημοφιλής παρουσιαστής ρωσικού κρατικού καναλιού είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αφανίσει τη Μεγάλη Βρετανία με ένα πυρηνικό τσουνάμι σε αντίποινα για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Στην εκπομπή του, μία από τις πιο δημοφιλείς στη Ρωσία, ο Dmitry Kiselyov δήλωσε ότι μια επίθεση από το Poseidon της Ρωσίας θα μπορούσε να βυθίσει το Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από ένα κύμα ύψους 500 μέτρων ραδιενεργού θαλάσσιου νερού.

Η υποβρύχια τορπίλη Poseidon – γνωστή και ως Status-6 ή στις ΗΠΑ ως «Kanyon» – είναι ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη, πυρηνικά τροφοδοτούμενη αυτόνομη τορπίλη εξοπλισμένη με πυρηνική κεφαλή. Σύμφωνα με τους στόχους της αποστολής της, επικεντρώνεται στο «να προκαλέσει ζημιά σε σημαντικά τμήματα της οικονομίας του αντιπάλου σε παράκτιες περιοχές και να επιφέρει ζημιά σε εδαφικό επίπεδο δημιουργώντας ζώνες εκτεταμένης ραδιενεργούς μόλυνσης, ακατάλληλες για στρατιωτική, οικονομική ή άλλη δραστηριότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα».

Η τορπίλη έχει μήκος περίπου 20 μέτρα, μπορεί να φτάσει σε βάθος 1.000 μέτρων και έχει εμβέλεια τουλάχιστον 10.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον Sidharth Kaushal, ερευνητή θαλάσσιας ισχύος και πυραυλικής άμυνας στο βρετανικό think tank RUSI.