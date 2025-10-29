Επίθεση από ρωσικό drone δέχτηκαν στις 13 Οκτωβρίου ο αρχισυντάκτης της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, Ιμπραήμ Νάμπερ, και η ομάδα του ενώ βρίσκονταν στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ίδιου και δύο συναδέλφων του.

Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 28 Οκτωβρίου, ο Νάμπερ περιέγραψε ότι η ομάδα του είχε μόλις ολοκληρώσει μια συνέντευξη με έναν Ουκρανό στρατιώτη που άνηκε σε μια μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας που βρισκόταν περίπου 25-30 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, όταν το drone πραγματοποίησε το χτύπημα.

Αποτέλεσμα του πλήγματος ήταν να χάσει τη ζωή του το άτομο από το οποίο είχαν πάρει μόλις τη συνέντευξη, ενώ ένας δεύτερος στρατιώτης τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που χρειάστηκε να του κόψουν το πόδι.

Σύμφωνα με τον Νάμπερ και την Kyiv Independent, η ομάδα βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα από το τριμελές πλήρωμα της μονάδας αντιαεροπορικής άμυνας, το οποίο είχε αναλάβει να καταρρίπτει ρωσικά drones μεγάλης εμβέλειας που πετούσαν προς ουκρανικές πόλεις.

Ο Ουκρανός παραγωγός Ιβάν Ζαχαρένκο, που συνεργαζόταν με τον Νάμπερ, υπέστη τον πιο σοβαρό τραυματισμό στην ομάδα της Die Welt, με ένα θραύσμα να παραμένει σφηνωμένο στο πόδι του.