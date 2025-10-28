Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την υποψηφιότητα του Τζοέλ Ρέιμπερν, πρώην απεσταλμένου για τη Συρία κατά την πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο, για τη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα Εγγύς Ανατολής, όπως δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε προτείνει τον Ρέιμπερν τον Φεβρουάριο για τη θέση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εποπτεύει την πολιτική για τη Μέση Ανατολή. Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας διεξήγαγε την ακρόαση επιβεβαίωσης του τον Μάιο.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ και οι Δημοκρατικοί της επιτροπής είχαν επιφυλάξεις για την επιλογή του Τραμπ, και η επιτροπή προχώρησε σε μια ασυνήθιστη ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα υπέρ μόνο της προώθησης της υποψηφιότητας, χωρίς να συστήσει τον Ρέιμπερν στην πλήρη Γερουσία.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ρέιμπερν δεν είχε αρκετές ψήφους για να προχωρήσει και ότι η διοίκηση θα ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση.

Οι γερουσιαστές είχαν θέσει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Ρέιμπερν είχε εμπλακεί σε παραπλάνηση των Αμερικανών αξιωματούχων για τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών στη Συρία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Ρέιμπερν δήλωσε στην ακρόαση ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε παραπλάνηση.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απόσυρση, η οποία αρχικά αναφέρθηκε από το διαδικτυακό μέσο Axios.

Ο Ρέιμπερν είχε υπηρετήσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.