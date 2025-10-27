Ενόψει της επίσκεψης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα την ερχόμενη Πέμπτη, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επανέλαβε την σημασία της Τουρκίας ως εταίρου, απέφυγε ωστόσο εκ νέου να αποκαλύψει εάν στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν θα οριστικοποιηθεί και η παράδοση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

«Αυτή η επίσκεψη είναι για μας πράγματι πολύ σημαντική. Η Τουρκία, όχι μόνο ως εταίρος του ΝΑΤΟ αλλά και ως συνομιλητής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά πολιτικά ζητήματα. Το έκανε και τους τελευταίους μήνες», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τα Eurofighter, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει το περιεχόμενο των συνομιλιών. Στο ίδιο πνεύμα, περιορίστηκε να σημειώσει ότι υπήρξαν ήδη κάποιες πρώτες συναντήσεις του καγκελάριου Μερτς με τον πρόεδρο Ερντογάν και «σε αυτό το πλαίσιο επεκτείνουμε τις συνομιλίες μας».

«Υπάρχει μια σειρά από διμερή θέματα τα οποία είναι σημαντικά, υπάρχει μια σειρά ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής τα οποία είναι επίσης σημαντικά», πρόσθεσε ο κ. Μάιερ και αναφέρθηκε ενδεικτικά στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Ερωτώμενος εάν κατά την επίσκεψη θα τεθούν και ζητήματα κράτους δικαίου, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του καγκελάριου στην Τουρκία, «επομένως στο επίκεντρο θα βρεθούν τα διμερή θέματα», αλλά τόνισε επίσης και ότι «οι δημοκρατικές θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση και αυτό ισχύει για όλες μας τις συνομιλίες»

Υπόθεση Ιμάμογλου

Σε ερώτηση σχετικά με την δικαστική διαδικασία σε βάρος του πρώην δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Γκίζε δήλωσε ότι τόσο για την συγκεκριμένη υπόθεση όσο και για όλες τις αντίστοιχες, το Βερολίνο ζητά να διαλευκανθούν οι κατηγορίες το συντομότερο δυνατό και με διαφάνεια, με διαδικασίες βασισμένες στις αρχές του κράτους δικαίου.

Στα γερμανικά ΜΜΕ πάντως αναδεικνύεται η αλλαγή «γραμμής» της κυβέρνησης Μερτς σχετικά με την Τουρκία. «Η Γερμανία φλερτάρει με τον Ερντογάν: Η τρυφερή προσέγγιση της Τουρκίας παρά την καταστολή», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της Frankfurter Rundschau, η οποία επισημαίνει ότι το Βερολίνο προωθεί μια «θετική ατζέντα» στις σχέσεις με την Τουρκία, με τίμημα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δημοκρατικό έλλειμμα στην Τουρκία να τίθενται σε δεύτερη μοίρα. «Ενώ η φυλάκιση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου είναι ένα από τα γνωστά σημεία σύγκρουσης (…), το Βερολίνο απέχει επί του παρόντος από την άσκηση δημόσιας πίεσης», αναφέρει η εφημερίδα και εξηγεί ότι η αλλαγή στην οπτική γωνία της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής οφείλεται κυρίως σε γεωπολιτικούς λόγους, λόγω του ρόλου της Άγκυρας κυρίως στην διένεξη του Ισραήλ με την Χαμάς. Σε αυτό πλαίσιο, επισημαίνει η FR, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την παράδοση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία.

Το μεταναστευτικό, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα συμπεριληφθεί επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης του καγκελάριου Μερτς με τον πρόεδρο Ερντογάν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, η Τουρκία είναι η χώρα προς την οποία η Γερμανία απέλασε τους περισσότερους μετανάστες κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους. Από τους συνολικά 17.651 απελαθέντες, οι 1.614 έχουν απελαθεί προς την Τουρκία.