Μια ομάδα Ιταλών χάκερ φέρεται να διατηρούσε πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων της χώρας, συγκεντρώνοντας επιβαρυντικές πληροφορίες για την πολιτική ελίτ της Ιταλίας — με σκοπό να τις αξιοποιήσει ως μοχλό πίεσης και ελέγχου.

Η πλατφόρμα, με την ονομασία Beyond, που δημιούργησε η ομάδα που δρούσε από το Μιλάνο, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία από κρατικές βάσεις δεδομένων — συμπεριλαμβανομένων ύποπτων χρηματοοικονομικών συναλλαγών και αστυνομικών ερευνών — για να δημιουργήσει λεπτομερή προφίλ πολιτικών, επιχειρηματιών και άλλων επιφανών προσώπων.

Σε τηλεφωνικές υποκλοπές της αστυνομίας, ένα άτομο που ταυτοποιήθηκε ως Σαμουέλε Καλαμούτσι, που σύμφωνα με το Politico φαίνεται να ήταν ο τεχνικός εγκέφαλος της ομάδας, ακούγεται να καυχιέται ότι οι φάκελοι που είχαν στη διάθεσή τους τούς έδιναν τη δύναμη να «καταστρέψουν όλη την Ιταλία».

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Επισήμως, η ομάδα παρουσιαζόταν ως εταιρεία εταιρικής πληροφόρησης, μια «σοβαρή» συμβουλευτική που διαχειριζόταν περίπλοκα ζητήματα διαχείρισης κινδύνου — από εμπορική απάτη και διαφθορά έως την πιθανή διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, προσέλκυε υψηλού προφίλ πελάτες, καλλιεργώντας την εικόνα μιας αξιόπιστης, τεχνοκρατικής δύναμης.

Στην πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πίσω από τη βιτρίνα αυτή κρυβόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακής παρακολούθησης. Το κύκλωμα φέρεται να συνέτασσε επιβαρυντικούς φακέλους αποκτώντας παράνομα πρόσβαση σε τηλέφωνα, υπολογιστές και κρατικές βάσεις δεδομένων που περιείχαν απόρρητα στοιχεία — από φορολογικά δεδομένα μέχρι ποινικές καταδίκες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνταν είτε για να εκβιάζουν και να εκφοβίζουν τα θύματα, είτε διοχετεύονταν σε μέσα ενημέρωσης για να τους καταστρέψουν τη φήμη.

Πώς κατέρρευσε η «επιχείρηση»

Η επιχείρηση κατέρρευσε το φθινόπωρο του 2024, όταν μια διετής έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων και στην ανάκριση άλλων εξήντα. Οι φερόμενοι ως επικεφαλής αρνούνται ότι είχαν άμεση πρόσβαση σε κρατικές βάσεις δεδομένων, ενώ κατώτερα μέλη της ομάδας ισχυρίζονται πως απλώς έκαναν αναζητήσεις σε ανοιχτές πηγές και πίστευαν ότι οι πράξεις τους ήταν νόμιμες. Τα αστυνομικά αρχεία δείχνουν ότι βασικοί ύποπτοι υποστήριξαν πως ενεργούσαν με τη σιωπηρή έγκριση του ιταλικού κράτους.

Μετά από μήνες ανακρίσεων και διαπραγματεύσεων για συμφωνίες αποδοχής ενοχής, 15 από τους κατηγορούμενους αναμένεται να δηλώσουν την επίσημη θέση τους στο πρώτο δικαστήριο τον Οκτώβριο.

Στη λίστα των φερόμενων δραστών βρίσκονται πρόσωπα από τον πυρήνα της ιταλικής ελίτ: ένας πρώην αστυνομικός ερευνητής, ο επικεφαλής του εκθεσιακού κέντρου του Μιλάνου και αρκετοί ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, γνωστοί στον χώρο της τεχνολογίας. Όλοι τους αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.