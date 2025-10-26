Μία ακόμη νύχτα τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Κιέβου, καθώς ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα αντέδρασε άμεσα, καταρρίπτοντας αρκετά από τα drones που συμμετείχαν στην επιδρομή. Ωστόσο, τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν πυρκαγιές και υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι επλήγησαν δύο πολυκατοικίες, μία 9ώροφη και μία 16ώροφη, χωρίς να διευκρινίζει αν τα χτυπήματα προήλθαν από άμεση πρόσκρουση ή από πτώση συντριμμιών. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι όλα τα θύματα έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα, ενώ αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περαιτέρω περίθαλψη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το εύρος των τραυματισμών τους.