Συνάντηση «on the go» είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One στη διάρκεια στάσης για ανεφοδιασμό, κατευθυνόμενος στη Μαλαισία για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε για μία ακόμη φορά την ευκαιρία από την Ντόχα του Κατάρ, που βρέθηκε για λίγη ώρα, να ρίξει από πλευράς του «άκυρο» στη συνάντηση τετ α τετ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος δεν φαίνεται να την επιδιώκει άμεσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 25.10.2025 ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έως ότου θεωρήσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πρέπει να ξέρουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ντόχα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στη συνέχεια της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι οι προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Γάζας προχωρούν και ότι σύντομα θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη, μετά από συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού στη Ντόχα.

«Αυτό θα πρέπει να είναι μια διαρκής ειρήνη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στη Γάζα.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι το Κατάρ είναι διατεθειμένο να συμβάλει με ειρηνευτικές δυνάμεις, εάν χρειαστεί, και το επαίνεσε ως σπουδαίο σύμμαχο και βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή.