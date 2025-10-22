Φωτογράφοι απαθανάτισαν ένα ασυνήθιστο φαινόμενο –γνωστό ως «κόκκινα ξωτικά» (red sprites)– στη Νέα Ζηλανδία, σε εντυπωσιακές εικόνες με φόντο τον νυχτερινό ουρανό.

Μια ομάδα τριών φωτογράφων στη Νέα Ζηλανδία κατάφερε να αποτυπώσει εικόνες από «κόκκινα ξωτικά», ή αλλιώς κόκκινους κεραυνούς, ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα φωτός στον κόσμο, όπου φωτεινές, κατακόκκινες λάμψεις εμφανίζονται στον ουρανό.

Ο Νεοζηλανδός φωτογράφος Τομ Ρέι και οι Ισπανοί φωτογράφοι Νταν Ζάφρα και Χοσέ Κανταμπράνα είχαν ξεκινήσει να φωτογραφίζουν τον Γαλαξία πάνω από τους βραχώδεις σχηματισμούς Ōmārama στην Νότια Νήσο της Νέας Ζηλανδίας στις 11 Οκτωβρίου, όταν έτυχε να γίνουν μάρτυρες του εξαιρετικού φαινομένου.

Οι φωτογράφοι πίστευαν πως θα ήταν τυχεροί απλώς αν έχουν καθαρό ουρανό εκείνο το βράδυ, αλλά η νύχτα τους εξελίχθηκε σε «αξέχαστη», όπως είπε ο Ρέι στον Guardian, ενώ είπαν πως δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους και ξέσπασαν σε φωνές ενθουσιασμού.

Τι είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο των «red sprites»

Τα «κόκκινα ξωτικά» είναι εκρήξεις ηλεκτρικής ενέργειας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, που προκαλούνται από καταιγίδες.

Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς που χτυπούν προς το έδαφος, τα sprites εκτοξεύονται προς τα πάνω, δημιουργώντας σχήματα που θυμίζουν στήλες ή μέδουσες. Η πρώτη φωτογραφία ενός «κόκκινου ξωτικού» τραβήχτηκε –κατά τύχη– το 1989 από μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Είναι πολύ σύντομα –διαρκούν μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου– και σπάνια φαίνονται με γυμνό μάτι. Ο Ρέι όμως στάθηκε τυχερός: «Τυχαία κοιτούσα ακριβώς στο σημείο που συνέβη –απίστευτη σύμπτωση, στο σωστό σημείο του ουρανού, και είδα μια στιγμιαία κόκκινη λάμψη».

Για τον Ρέι, βραβευμένο φωτογράφο νυχτερινών τοπίων, η εμπειρία ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. «Είναι σαν να βλέπεις κάτι μη πραγματικό, κάτι σχεδόν εξωπραγματικό… έχει αυτό το βαθύ κόκκινο χρώμα που κρατά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου – πραγματικά μαγευτικό θέαμα».

«Ήταν μία από αυτές τις στιγμές που ξέρεις πως παρακολουθείς κάτι που πιθανότατα δεν θα δεις ποτέ ξανά»

Η καταγραφή ενός red sprite απαιτεί μεγάλη τεχνική δεξιότητα, κατανόηση της φυσικής και καλλιτεχνική ματιά, πρόσθεσε ο Ρέι. «Είναι μια πολύ απαιτητική μορφή φωτογραφίας, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά ανταποδοτική».

Ο Ζάφρα περιέγραψε τη βραδιά ως μία από τις «πιο απίστευτες» της ζωής του. «Έβλεπα τον Γαλαξία να λάμπει πάνω από τον ορίζοντα, ενώ τεράστια κόκκινα νήματα φωτός χόρευαν πάνω από μια καταιγίδα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν άλλες φωτογραφίες που να δείχνουν τα «κόκκινα ξωτικά» και τον Γαλαξία του Νότιου Ημισφαιρίου στο ίδιο κάδρο.

«Ήταν μία από αυτές τις στιγμές που ξέρεις πως παρακολουθείς κάτι που πιθανότατα δεν θα δεις ποτέ ξανά».