Σήμερα, από άκρη σε άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται σε μια από τις μεγαλύτερες οργανωμένες κινητοποιήσεις της χρονιάς. Ο κοινός παρονομαστής των διαδηλώσεων είναι η αντίδραση απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως αυταρχική και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρωτοβουλία, που φέρει το όνομα «No Kings» (κανένας βασιλιάς), έχει λάβει πανεθνικές διαστάσεις, με περισσότερες από 2.700 προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε μεγάλες αλλά και μικρότερες πόλεις των ΗΠΑ. Η κινητοποίηση φτάνει ακόμη και μέχρι το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, όπου βρίσκεται η ιδιωτική έπαυλη του πρώην προέδρου και πιθανότατα υποψήφιου στις επερχόμενες εκλογές.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη ρητορική και τις πρακτικές του Τραμπ, που –όπως λένε– φλερτάρουν με την ιδέα της απόλυτης εξουσίας. Σε ανακοίνωσή του, το κίνημα σημειώνει:

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι του ανήκει η απόλυτη εξουσία. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε βασιλιάδες. Δεν θα παραδοθούμε στην αταξία, τη διαφθορά και την αγριότητα».

Οι διοργανωτές έχουν καλέσει σε ειρηνικές πορείες και συγκεντρώσεις, ενώ ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας έχουν καταγραφεί χιλιάδες συμμετοχές σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικάγο, Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο. Το πολιτικό σκηνικό είναι τεταμένο, με τη δεξιά πτέρυγα να καταγγέλλει τις κινητοποιήσεις ως υποκινούμενες και επικίνδυνες για τη δημόσια τάξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, το Μαρ-α-Λάγκο έχει τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση, καθώς οι συγκεντρώσεις επεκτείνονται και σε σημεία κοντά στην περίμετρο της ιδιοκτησίας του Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται εκεί το Σαββατοκύριακο.

Με τη χώρα να οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές του 2024, τα γεγονότα αυτής της ημέρας ενδέχεται να επηρεάσουν βαθύτερα το πολιτικό κλίμα. Οι πολίτες που διαδηλώνουν δεν μιλούν μόνο για το πρόσωπο του Τραμπ, αλλά για τη φυσιογνωμία της δημοκρατίας στη σημερινή Αμερική. Και, όπως όλα δείχνουν, αυτή η συζήτηση μόλις ξεκίνησε.

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 79α γενέθλιά του με μια στρατιωτική παρέλαση στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Διατηρώντας χαμηλούς τόνους σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ σχολίασε: «Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς».

Αρκετά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν καταδικάσει το κίνημα διαμαρτυρίας, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να το συγκρίνουν με τρομοκρατία.

Μιλώντας για «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε υποστηρικτές της Χαμάς και μέλη της Antifa», αναφερόμενος στο κίνημα που χαρακτηρίστηκε πρόσφατα «τρομοκρατική οργάνωση» από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο βουλευτής Τομ Έμερ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι ενδίδουν στην «τρομοκρατική πτέρυγα του κόμματός τους».

«Αυτό το κίνημα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της Αμερικής, οπότε καταλαβαίνω γιατί είναι νευρικοί», δήλωσε χθες Παρασκευή ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκλεν Άιβι, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση.

«Δεν θα φιμωθούμε», τόνισε η επικεφαλής της οργάνωσης για την προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών ACLU (American Civil Liberties Union) Ντίερντρε Σίφελινγκ.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση απηύθυνε ο δημοφιλής ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προέτρεψε τους Αμερικανούς να ξεσηκωθούν «χωρίς βία» εναντίον του «βασιλιά Ντόναλντ Τραμπ».