Ένας άνδρας από το Αρκάνσας, που είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις ΗΠΑ όταν συνελήφθη επειδή φέρεται να πήρε τον νόμο στα χέρια του σκοτώνοντας τον άνδρα που – σύμφωνα με την οικογένειά του – βίασε την ανήλικη κόρη του, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για σερίφης, δηλώνοντας πως «το σύστημα απέτυχε».

Ο 37χρονος Άαρον Σπένσερ κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού για τον θάνατο του 67χρονου Μάικλ Φόσλερ, τον Οκτώβριο του 2024, στην κομητεία Λόνοουκ, όταν φέρεται να τον εντόπισε μόνο του μέσα σε όχημα με τη 14χρονη τότε κόρη του. Η οικογένεια υποστηρίζει πως ο Φόσλερ «στόχευσε, παγίδευσε και τελικά βίασε» την έφηβη.

«Είμαι ο πατέρας που ενήργησε όταν το σύστημα απέτυχε»

Την Παρασκευή, ο Σπένσερ δημοσίευσε βίντεο και δημιούργησε σελίδα στο Facebook, ανακοινώνοντας επίσημα την υποψηφιότητά του για τη θέση του σερίφη της κομητείας Λόνοουκ.

«Πολλοί γνωρίζετε την ιστορία μου. Είμαι ο πατέρας που ενήργησε για να προστατεύσει την κόρη του όταν το σύστημα απέτυχε», δηλώνει στο μήνυμα του ενός λεπτού.

Παρουσιάζεται ως πατέρας, βετεράνος του στρατού, εργολάβος και αγρότης, υποστηρίζοντας ότι έχει δει «από πρώτο χέρι τις αποτυχίες της τοπικής αστυνομίας και των δικαστηρίων».

«Αρνούμαι να μείνω αδρανής ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν τα ίδια λάθη», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η καμπάνια του δεν αφορά τον ίδιο, αλλά «κάθε γονιό, κάθε γείτονα, κάθε οικογένεια που αξίζει να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι και στην κοινότητά της».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 προβολές, ενώ ο πληθυσμός της κομητείας Λόνοουκ ανέρχεται σε περίπου 75.000 κατοίκους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, στις 8 Οκτωβρίου 2024, λίγο μετά τη 1 π.μ., οι αρχές έλαβαν κλήση για εξαφάνιση ανήλικης. Καθώς πήγαιναν στο σημείο, ενημερώθηκαν ότι ο πατέρας της, Άαρον Σπένσερ, είχε εντοπίσει τη 14χρονη μέσα σε όχημα με τον Μάικλ Φόσλερ.

«Ακολούθησε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών, που κατέληξε σε πυροβολισμούς», ανέφερε ο σερίφης. Ο Φόσλερ εντοπίστηκε νεκρός στο σημείο και ο Σπένσερ συνελήφθη.

Ο σερίφης Τζον Στάνλεϊ επιβεβαίωσε ότι ο Φόσλερ είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2024 για διαδικτυακή παρενόχληση ανηλίκου και σεξουαλική επίθεση και είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων.

«Αν τον είχαμε συλλάβει εκείνη τη νύχτα, η εγγύησή του θα είχε ανακληθεί και δεν θα έβγαινε ποτέ από τη φυλακή», είχε δηλώσει τότε ο Στάνλεϊ.

Η εκδοχή της οικογένειας

Η σύζυγος του Σπένσερ, Χέδερ, σε ανάρτηση που αργότερα αφαιρέθηκε, τον χαρακτήρισε «ήρωα» και τη σύλληψή του «εξοργιστική». Οι δικηγόροι του επίσης υποστήριξαν ότι πρόκειται για «διακεκριμένο πολεμιστή και στοργικό πατέρα που προστάτευσε την οικογένειά του».

Σύμφωνα με την οικογένεια, μήνες πριν το περιστατικό, η τότε 13χρονη κόρη τους είχε «στοχοποιηθεί, παγιδευτεί και βιαστεί» από τον Φόσλερ, ο οποίος είχε καταφέρει να της αποσπάσει το τηλέφωνο μέσω οικογενειακού γνωστού.

Η οικογένεια είχε ζητήσει δικαστική εντολή απαγόρευσης επικοινωνίας, ωστόσο – όπως ισχυρίζεται η Χέδερ – δεν γνώριζαν ότι ο Φόσλερ την είχε παραβιάσει και είχε ξαναπλησιάσει την κόρη τους.

Οι κατηγορίες και η επόμενη μέρα

Ο Σπένσερ κατηγορείται επισήμως για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού. Το προδικαστικό δικαστήριο έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου, ενώ η δίκη με ενόρκους θα ξεκινήσει στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Την περίοδο του θανάτου του, ο Φόσλερ αντιμετώπιζε περισσότερες από 40 κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων, μεταξύ αυτών για διαδικτυακή παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης.

Ο σημερινός σερίφης Στάνλεϊ, που επιβεβαίωσε ότι θα διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του, δήλωσε: «Από το 2013 υπηρετώ με στόχο να προστατεύω τους πολίτες και να λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τον νόμο. Το σύνθημά μου είναι — και θα παραμείνει — “Κάνε το σωστό, όχι το εύκολο”.»