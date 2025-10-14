Μια γυναίκα υποστηρίζει ότι βρήκε τρόπο για εύκολα και γρήγορα χρήματα, χωρίς να κάνει κάτι παράνομο ή ανήθικο. Απλώς, πουλάει τα αέρια της και βρίσκει κόσμο πρόθυμο να πληρώσει για αυτό.

Η νεαρή Avalon Saph που είναι 23 ετών εργάζεται ως στριπτιζέζ με το όνομα Lana, πρόσφατα δημιούργησε λογαριασμό στο Onlyfans, αποφασισμένη να εργαστεί στη κινηματογραφική βιομηχανία ενηλίκων.

Αντί να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις όμως, κάνει κάτι εντελώς απλό και ταυτόχρονα παράξενο. Πέρδεται μπροστά από μια κάμερα και της αποφέρει χρήματα.

«Δεν τούς στέλνω κάποιο βαζάκι, ούτε μυρίζουν κάτι. Ακούν τον ήχο που διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και αυτό τούς αρέσει», είπε η γυναίκα, σύμφωνα με τη New York Post.

Ενδεικτικό της ζήτησης, είναι το γεγονός ότι ένα άτομο πλήρωσε 200 δολάρια για βίντεο μόλις 3 δευτερολέπτων, στο οποίο η Lana γονάτιζε μπροστά από μια κάμερα, φορώντας κανονικά τα ρούχα της, δίχως ίχνος γυμνού.

«Μοιάζει απίστευτο, αλλά πράγματι αυτό αρέσει σε ορισμένους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Στο όλο εγχείρημα τη βοηθάει το αγόρι της, ο Ryan, ο οποίος τραβάει τα βίντεο και μάλιστα μερικές φορές συμμετέχει σε αυτά, αλλά χωρίς να εμφανίζεται μπροστά από την κάμερα.

Συγκεκριμένα, μετά από κάθε φορά που πέρδεται η κοπέλα του, εκείνος γελάει, κάτι που βρίσκουν ταπεινωτικό οι θαυμαστές της, με αποτέλεσμα να πληρώνουν ακόμη περισσότερα για τα συγκεκριμένα βίντεο.

«Νιώθουν ότι συμμετέχει μαζί τους. Κάποοι διεγείρονται από αυτό, επειδή το βρίσκουν υποτιμητικό. Άλλοι γελάνε, ειδικά αν αρχίσει να αστειεύεται μαζί μου», είπε η 23χρονη.

Εντούτοις, ξεκαθάρισε πως ακόμη συνεχίζει να εργάζεται ως στριπτιζέζ για να πληρώνει τους λογαριασμούς της, καθώς η πλατφόρμα Onlyfans δεσμεύει ένα 20% από κάθε υλικό που πουλάει, ενώ στη μέση μπαίνει και η αμερικανική εφορία, με αποτέλεσμα στο τέλος να μένουν λίγα χρήματα.