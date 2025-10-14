Ένα 9χρονο κοριτσάκι στη Γαλλία, που είχε πέσει θύμα εκφοβισμού λόγω του βάρους της, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Σαργκεμιέν, μια κοινότητα στη Μοζέλη, στη βορειοανατολική Γαλλία, το Σάββατο.

Το κορίτσι, που ονομαζόταν Σάρα, φαίνεται ότι έβαλε τέλος στη ζωή της, καθώς βρέθηκε κρεμασμένη στο δωμάτιό της. Η αστυνομία ανέφερε ότι πρόκειται για «εκούσια πράξη της κοπέλας» και ότι άφησε σημείωμα προς τους γονείς της.

Η Σάρα ήταν θύμα επαναλαμβανόμενου εκφοβισμού στο σχολείο της λόγω της εμφάνισής της. Η μητέρα της δήλωσε ότι οι συμμαθητές της στο δημοτικό σχολείο την κορόιδευαν, την αποκαλούσαν χοντρή και η ίδια είχε αναφέρει προηγουμένως ότι σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ένας συμμαθητής της, επίσης 9 ετών, ανέφερε ότι η Σάρα είχε δεχτεί εκφοβισμό ακόμα και στον δρόμο για το σπίτι. «Στο μάθημα γελούσε, ήταν λίγο χαρούμενη, αλλά κάποιες φορές άλλα παιδιά την έβριζαν», είπε έξω από το σχολείο, όπου βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του. «Δεν είναι ωραίο», πρόσθεσε. «Είμαστε στο σχολείο για να μάθουμε, για να αποκτήσουμε μια καλή δουλειά, για να κερδίσουμε χρήματα. Δεν είναι χώρος για εκφοβισμό, ούτε εδώ ούτε πουθενά στον κόσμο», συμπλήρωσε.

«Xοντρή», «άσχημη» και «ηλίθια»

Σύμφωνα με μια από τις στενότερες φίλες της, μια ομάδα επτά παιδιών την εκφόβιζε στο σχολείο. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 δήλωσε ότι οι συμμαθητές την αποκαλούσαν «χοντρή», «άσχημη» και «ηλίθια». «Μου έλεγε κάθε μέρα ότι είχε κουραστεί, ότι δεν άντεχε άλλο», είπε και συμπλήρωσε: «Της είχα πει ότι θα σταματήσει, αλλά δεν σταμάτησε».

Η τραγική είδηση προκάλεσε σοκ στη Γαλλία. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γκαμπριέλ Ατάλ, εξέφρασε τη Δευτέρα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια. «Ο εκφοβισμός είναι μάστιγα, μια αργή δηλητηρίαση που διαβρώνει την αυτοπεποίθηση και μπορεί να οδηγήσει στα χειρότερα», έγραψε στο X, σημειώνοντας ότι πέρυσι ίδρυσε έναν οργανισμό για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με την Daily Mail, λευκά τριαντάφυλλα στόλιζαν τα κάγκελα έξω από το σχολείο τη Δευτέρα το πρωί. Κάποιο πρόσωπο από τον στενό κύκλο της οικογένειας, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο, ισχυρίστηκε ότι το σχολείο είχε ενημερωθεί για τον εκφοβισμό.

Σε δήλωσή του την Κυριακή το πρωί, ο δήμαρχος του Σαργκεμιέν, Μαρκ Ζινγκράφ, εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» και τη «τεράστια συγκίνησή» του μετά τον θάνατο της Σάρα. «Σε αυτές τις τρομερά οδυνηρές ώρες, οι πιο ειλικρινείς σκέψεις μου απευθύνονται στην οικογένειά της, στα αγαπημένα της πρόσωπα και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Είμαστε όλοι βαθιά λυπημένοι», έγραψε.