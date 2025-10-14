Η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε σήμερα ότι κίνησε ποινική διαδικασία σε βάρος του εξόριστου επικριτή του Κρεμλίνου, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, κατηγορώντας τον για σύσταση «τρομοκρατικής οργάνωσης» και για συνωμοσία με στόχο τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας.

Ο Χοντορκόφσκι, μεγιστάνας του πετρελαίου που κάποτε ήταν ο πλουσιότερος άνδρας στη Ρωσία, εξέτισε ποινή 10 ετών στη φυλακή για κατηγορίες για απάτη, που σύμφωνα με τον ίδιο και πολλές χώρες της Δύσης είχαν πολιτικό κίνητρο.

Έλαβε χάρη το 2013 και εγκατέλειψε τη Ρωσία. Έκτοτε στηρίζει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σειρά οργανώσεων που αντιτίθενται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από το 2022 εμφανίζεται ως εξέχουσα προσωπικότητα μεταξύ των Ρώσων εξόριστων που στηρίζουν το Κίεβο κατά της Μόσχας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας» από τη Ρωσία.

Η FSB δήλωσε ότι οι νέες κατηγορίες σχετίζονται με τις δραστηριότητες υποστηριζόμενης από τον Χοντορκόφσκι οργάνωσης που είναι αντίθετη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η οργάνωση, που ονομάζεται Επιτροπή Κατά του Πολέμου, έχει τεθεί εκτός νόμου στη Ρωσία. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον Χοντορκόφσκι ή εκπροσώπους του.