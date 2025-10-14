Με έντονη κριτική απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν στην έκκληση για διάλογο από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά».

«Το υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η βούληση για ειρήνη και για διάλογο που εκφράστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, έρχεται σε αντίφαση με την εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του ιρανικού λαού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου.

Η ιρανική αντίδραση ήρθε λίγο μετά την ομιλία του Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι δηλώσεις αυτές αναζωπύρωσαν τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, με το Ιράν να αμφισβητεί τις πραγματικές προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έπειτα από πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμά της, οι οποίες ήρθαν σε αδιέξοδο σε θέματα όπως ο εγχώριος εμπλουτισμός του ουρανίου, σύμφωνα με το Timesofisrael. Ο Τραμπ δήλωσε χθες στην Κνέσετ ότι το Ιράν «υπέστη μεγάλο πλήγμα» στον 12ήμερο πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν υπέροχο αν μπορούσε να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά της είναι μόνο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.