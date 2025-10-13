Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε πως παρέλαβε τα λείψανα δύο ομήρων από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στην οποία η Χαμάς παρέδωσε πριν από λίγη ώρα άλλες δύο σορούς.

Η Χαμάς χαιρέτισε απόψε την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστίνιων κρατουμένων. «Η απελευθέρωση των κρατουμένων αποτελεί εθνικό επίτευγμα και σημαντικό ορόσημο στον αγώνα μας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισλαμιστικό κίνημα.

Οι 1.968 κρατούμενοι σύμφωνα με το ΑΠΕ αποφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία προέβλεπε ανταλλαγή των ομήρων που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας με 250 ισοβίτες και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που είχαν συλληφθεί μετά την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο