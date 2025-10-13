Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χλεύασε τη Ρωσία σχετικά με τη «χωλαίνουσα» κατάσταση ενός από τα υποβρύχιά της, καθώς οι ρωσικές αρχές διέψευσαν ότι αναγκάστηκε να αναδυθεί στην επιφάνεια λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε πως το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αναδύθηκε ανοικτά των γαλλικών ακτών προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες ναυσιπλοΐας στη Μάγχη και απέρριψε τις αναφορές για σοβαρή δυσλειτουργία.

Όμως οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι το υποβρύχιο ρυμουλκούνταν στη Βόρεια Θάλασσα. Και ο Ρούτε, σε ομιλία στη Σλοβενία, είπε πως το σκάφος ήταν «χαλασμένο».

«Τώρα, ουσιαστικά, δεν έχει μείνει σχεδόν ρωσική ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο. Υπάρχει ένα μοναχικό και χαλασμένο ρωσικό υποβρύχιο που χωλαίνει προς το σπίτι από περιπολία», είπε.

«Τι μεγάλη αλλαγή από το μυθιστόρημα του Τομ Γκλάνσι το 1984 “Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη”. Σήμερα μοιάζει μάλλον με κυνήγι για τον πλησιέστερο μηχανικό».

Το VChK-OGPU, ένα σκιώδες κανάλι στο Telegram που δημοσιοποιεί φερόμενες διαρροές για τη ρωσική ασφάλεια, ανέφερε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι καύσιμο διαρρέει στον χώρο φορτίου του Novorossiysk, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί τη Συμμαχία μας, ευρισκόμενο σε διαρκή επιφυλακή σε όλο τον Ατλαντικό», ανέφερε στο X, χωρίς να κατονομάσει το υποβρύχιο.

Προχθές, Σάββατο, το ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως το ολλανδικό ΠΝ συνόδευσε το Novorossiysk και ένα ρυμουλκό που το συνόδευε, το Yakov Grebelsky, στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε σήμερα ότι το υποβρύχιο διενεργούσε «προγραμματισμένη μεταφορά εντός στόλου», αφότου ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο.

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων τα οποία φέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr.