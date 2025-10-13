Είτε εργάζεστε στο μάρκετινγκ, στις δημόσιες σχέσεις ή στις πωλήσεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στέλνετε δεκάδες email καθημερινά. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, πολλοί επαγγελματίες κάνουν συχνά ενοχλητικά ή αντιπαραγωγικά λάθη στα μηνύματά τους – συχνά χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται.

Ειδικοί από την ZeroBounce, μια πλατφόρμα email validation και marketing, αποκάλυψαν τις πιο συνηθισμένες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά emails, που στην πραγματικότητα μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Για τη μελέτη, η ομάδα της ZeroBounce ανέλυσε 1.000.967 επαγγελματικά email που στάλθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Οκτωβρίου 2025 και κατέγραψαν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις-κλειδιά και τις παραλλαγές τους.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι περίπου 1 στα 50 email περιλαμβάνει μια κοινή λέξη-κλειδί.

Οι πιο συχνές λέξεις – φράσεις ήταν:

«Επικοινωνώ» – εμφανίστηκε στο 0,61% των email

«Επικοινωνώ για να παρακολουθήσουμε» – 0,57%

«Επικοινωνώ εκ νέου» – 0,43%

«Ευθυγραμμίζομαι» – 0,17%

«Παρακαλώ συμβουλευτείτε» – 0,15%

«Ελπίζω να τα πας ή να τα πάτε καλά» – 0,13%

Παρόλο που αυτές οι λέξεις φαίνονται ευγενικές, οι ειδικοί της ZeroBounce εξηγούν ότι η υπερβολική τους χρήση τις καθιστά αναποτελεσματικές.

«Μέχρι την εκατομμυριοστή επανάληψη, δεν είναι απλώς κλισέ – είναι λευκός θόρυβος», προειδοποιεί η ομάδα.

Η ZeroBounce προτείνει να αποφεύγουμε φράσεις που έχουν γίνει υπερβολικά συνηθισμένες και τελικά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους. Στη θέση τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο σαφείς, ανθρώπινες και συγκεκριμένες διατυπώσεις.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Αντί για «Ελπίζω το mail μου να σας βρίσκει καλά», πείτε κάτι πιο φυσικό ή άμεσο όπως το «Πώς πάει η εβδομάδα σας;» ή «Καλημέρα, μια γρήγορη ερώτηση…».

Αντί για «Επικοινωνώ για…», χρησιμοποιήστε το «Γράφω για να ρωτήσω…» ή «Μια γρήγορη ερώτηση σχετικά με…».

Αντί για «Απλώς επικοινωνώ», πηγαίνετε κατευθείαν στο θέμα: «Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πρόταση;» ή «Υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με αυτό;».

Επίσης, καλό είναι να προτείνετε το επόμενο βήμα με σαφήνεια: «Ας το ξαναδούμε στις [ημερομηνία]» ή «Μπορούμε να αφιερώσουμε 10 λεπτά για αυτό;».

Αντί για «Παρακαλώ να με συμβουλέψετε», ζητήστε κάτι συγκεκριμένο, όπως «Θα μπορούσατε να μοιραστείτε τα επόμενα βήματα;» ή «Ποια επιλογή προτείνετε;».

Αντί για «Συμφωνία» ή «Ευθυγράμμιση», επιβεβαιώστε με ξεκάθαρο τρόπο: «Συμφωνούμε με το Χ;» ή «Να τι σχεδιάζουμε – Υπάρχει κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε;».

Οι ειδικοί επισημαίνουν, σύμφωνα με την Daily Mail, πως η χρήση φυσικής και άμεσης γλώσσας στα email όχι μόνο τα καθιστά πιο κατανοητά, αλλά αυξάνει και την πιθανότητα να διαβαστούν, να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να έχουν αποτέλεσμα.