Ένας άνδρας κατάφερε να ανέβει μέχρι τον βωμό της εξομολόγησης και ούρησε μπροστά στα έντρομα μάτια εκατοντάδων τουριστών, στο Βατικανό. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 π.μ.

Ο νεαρός κατάφερε να παρακάμψει τις πύλες που περιβάλλουν πλήρως τον βωμό και, μόλις ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά, έφτασε στο σημείο όπου κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να ουρεί.

Ο άνδρας συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της χωροφυλακής που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Tempo.

🇻🇦 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO.



Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti.



Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1



Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe — 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) October 11, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του.