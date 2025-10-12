Τρία μέλη του διπλωματικού σώματος του Κατάρ έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στο θέρετρο της Αιγύπτου, Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, ενημέρωσαν το πρακτορείο Ρόιτερς δυο πηγές του στα αιγυπτιακά σώματα ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ακόμη δυο διπλωμάτες τραυματίστηκαν, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν επρόκειτο για μέλη της ομάδας του Κατάρ που συμμετείχε με μεσολαβητικό ρόλο, μαζί με αιγύπτιους διπλωμάτες, στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Σαρμ ελ Σέιχ αναμένεται να φιλοξενηθεί αύριο Δευτέρα διεθνής σύνοδος με σκοπό να οριστικοποιηθεί το τέλος του πολέμου στη Γάζα.