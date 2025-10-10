Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού άρχισαν χθες, Πέμπτη, να αναπτύσσουν 3.000 μέλη τους για να εγγυηθούν τη διατήρηση της τάξης στην πρωτεύουσα Κίτο, εν μέσω των μαζικών κινητοποιήσεων που συνεχίζονται με πρωτοβουλία της μεγαλύτερης συλλογικότητας αυτοχθόνων της χώρας.

Η CONAIE καλεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου τα μέλη της να διαδηλώσουν. Οι αυτόχθονες επιδίδονται ιδίως σε αποκλεισμούς δρόμων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της επιδότησης του ντίζελ, η τιμή του οποίου αυξήθηκε από τα 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι (τα 3,8 λίτρα), κάτι που, σύμφωνα με τους συλλογικούς φορείς τους, κάνει ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση για τους φτωχούς.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, ο επικεφαλής της CONAIE, ο Μάρλον Βάργκας, άφησε να εννοηθεί ριζοσπαστικοποίηση των διαδηλώσεων, λέγοντας πως «θα καταλάβουμε» το Κίτο αν χρειαστεί.

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα αντέτεινε πως «κανένας δεν μπορεί να έρθει να πάρει την πρωτεύουσα διά της βίας» και διέταξε την ανάπτυξη του στρατού, κάτι που επιτρέπει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρύξει σε δέκα επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτεύουσας.

Στις διαδηλώσεις, που επικεντρώνονται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος από σφαίρα, ενώ άλλοι 160 έχουν τραυματιστεί, πολίτες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Τουλάχιστον 110 άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς και αυτούς ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Αεροπορικά και χερσαία μέσα άρχισαν να αναπτύσσονται προς το Κίτο», ανέφερε η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων στον Τύπο μέσω WhatsApp, τονίζοντας πως η αποστολή, με τη συμμετοχή συνολικά 3.000 στρατιωτικών, έχει σκοπό να «προστατευτεί η ασφάλεια» της πρωτεύουσας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν το χάος και τον βανδαλισμό, ούτε την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας», πρόσθεσε ο στρατός, δίνοντας στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει περιπολίες στο ιστορικό κέντρο· στην έδρα της προεδρίας τοποθετήθηκαν μεταλλικές μπαριέρες.

Την περίοδο 1997 – 2005, η συνομοσπονδία αυτοχθόνων εθνοτήτων του Ισημερινού (CONAIE) πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις, ενίοτε βίαιες, που οδήγησαν στην πτώση τριών προέδρων.