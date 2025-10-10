Ένα επτάχρονο παιδί σκοτώθηκε στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην περιφέρεια, στην κεντρική Ουκρανία, όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

«Τραγική είδηση, αγοράκι 7 ετών που τραυματίστηκε σε νυχτερινή ρωσική επίθεση διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό στο νοσοκομείο», ανέφερε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για τρεις τραυματίες.